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У Росії збільшується кількість конфліктів між військовими

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії збільшується кількість конфліктів між військовими
Росіяни невдоволені своїми командирами
фото з відкритих джерел

Російські командири розстрілюють своїх підлеглих

У РФ зростає кількість конфліктів у військових підрозділах. Особовий склад російських військових невдоволений своїми командирами, бо ті скоюють насильство щодо своїх підлеглих. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у західному військовому окрузі ЗС Росії спостерігається тенденція до скоєння актів насильства з боку командирів підрозділів щодо свого підлеглого особового складу.

Наприклад, в Курській області зареєстровані численні випадки масових вбивств військовослужбовців, коли під час несення служби командири підрозділів розстрілювали своїх підлеглих.

Такі випадки ставалися через взаємну неприязнь, або у зв’язку із тим, що військові перебували у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Зазначається, що на початку лютого 2024 року курський гарнізонний військовий суд виніс вирок у справі старшого прапорщика, який під впливом алкоголю розстріляв стрій своїх підлеглих. Його засуджено до 14 років ув'язнення.

Нагадаємо, на окупованих територіях Донеччини зростає рівень деморалізації окупантів.

Раніше повідомлялося, що між регулярними російськими силами і нерегулярними формуваннями «Донецької народної республіки» («ДНР») поглиблюється конфлікт.

Теги: окупанти військові росіяни

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