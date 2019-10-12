Патріотичний марафон у Палаці дітей та юнацтва об’єднав вінницьких школярів

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З 8 по10 жовтня на базі Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної відбувся міський захід «Патріотичний марафон», присвячений Дню Українського Козацтва та Дню захисника України

В рамках марафону школярі міста стали учасниками пізнавально-розважальної програми, яку підготували працівники цього позашкільного закладу.

Загалом до Патріотичного марафону долучилося близько 3000 вінницьких школярів. Спочатку діти взяли участь в урочистому відкритті, а далі для кожної вікової категорії були організовані різні тематичні локації, майстер-класи та багато цікавого. Зокрема, учасники відвідали: експрес-подорож «У добу козацтва» (огляд експозицій обласного краєзнавчого музею «Уклін козацької слави», «Лицарі козацької доблесті», «Вінниця і вінничани к. ХІХ- п. ХХ ст.»); народознавчу локацію Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського - «Побут українців часів козацтва», показові виступи з рукопашного бою вихованців спортивної секції Палацу дітей та юнацтва.

Для учнів молодшого шкільного віку проводилась гра «Перлина Європи – Україна», у ході якої діти разом з казковими героями ознайомились з перлинами України та віртуально подорожували країнами Європи. На базі Центру національно-патріотичного виховання учні 5-х класів випробовували себе в історичній грі «Kozak Style». Старшокласники ж змагалися у військово-патріотичній грі «Патріот», за умовами якої хлопці демонстрували свої вміння влучно стріляти, швидко плавати, вправно підтягуватись, швидко вдягати протигази. Найспритнішими виявились учні 10-их класів зі шкіл №22 та №30.

Свої творчі здібності маленькі вінничани мали змогу проявити під час цікавих майстер-класів: «Подільська іграшка» у техніці «тістопластика», «Пташка-мотанка» у техніці «м’яка іграшка», «Подільська берегиня» у техніці «медіа-мікс», «Символи козацтва» у техніці «аплікація з фетру», «Вінниця у фото» у техніці «орігамі», «Підкова щастя» у техніці «паперопластика». Кожна дитина пішла додому з власноруч виготовленим виробами.

До святкування долучились військові частини 3008 та 2656, які надали змогу учасникам марафону переглянути презентацію зброї, комплектів індивідуального захисту та військової техніки.

Ще одна локація була представлена вищим професійним училищем Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які організували майстер-класи з пожежної безпеки, огляд рятувальних машин та обладнання. Слід зазначити, що ця локація викликала неабиякий інтерес хлопців і дівчат.

Почастували учасників марафону смачною кашею та продемонстрували як функціонує портативний пристрій для нагрівання їжі для військових в зоні проведення ООС вихованці та викладачі Центру професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці.

Продовженням програми стало літературно-музичне свято «Ми - нація єдина, ми - діти твої, Україно!», на якому усі запрошені мали змогу поспілкуватися на тему козацтва, обговорити поняття патріотизму та переглянути святковий концерт до Дня захисника України. Патріотичний марафон завершив вечір історичного кіно, діти переглянули перше українське фентезі «Сторожова застава» та активно обговорювали і ділилися враженнями один з одним після перегляду.

Патріотичний марафон став святом не тільки для дітей, а й для працівників закладів позашкільної освіти області, оскільки, в рамках обласної естафети досвіду «Палітра позашкілля 2019», до нього приєднались педагоги Шаргородського районного будинку дитячої творчості, Ямпільського будинку дитячої та юнацької творчості, Тростянецького будинку дитячої творчості, Жмеринського центру позашкільної роботи, Крижопільського районного будинку школярів, Гніванського центру позашкільної освіти «Простір», обласної станції юних натуралістів, обласного будинку вчителя та позашкільники з м. Дніпра.