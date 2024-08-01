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У Рівному покажуть виставу від Третьої окремої штурмової бригади

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Рівному покажуть виставу від Третьої окремої штурмової бригади
«Ненароджені для війни» – це чорний гумор, нестерпне військове хуліганство, історія про кохання та самотність, авантюрні небезпечні пригоди
фото з відкритих джерел

Виставу покажуть у різних містах України. Зароблені кошти перерахують для потреб Третьої окремої штурмової бригади

У Рівному пройде показ незвичайної вистави. «Ненароджені для війни» – це документальна постановка, яку покажуть на сцені Рівненського академічного обласного театру ляльок, повідомляє Рівненська облрада.

«Нещодавно військові звернулись до облради з проханням допомогти з майданчиком для показу. Наш театр ляльок відгукнувся. 

Щодо самої постановки, то вона поєднує реальне життя на фронті зі стилістикою театрального мистецтва. Реальні історії військових, що зараз «на нулі», зі сцени переповідає не просто професійний актор, а справжній воїн, який з першого дня повномасштабної війни став на захист Батьківщини. Він говорить про те, що чув від побратимів і посестер, свідком чого став сам. Це – заслужений артист України Євген Авдєєнко, який на фронті з 24 лютого 2022 року» – йдеться у повідомленні. 

Режисер вистави – художній керівник театру «Чорний квадрат» Анатолій Нєйолов.

«Ненароджені для війни» – це чорний гумор, нестерпне військове хуліганство, історія про кохання та самотність, авантюрні небезпечні пригоди. Це реальна казка для дорослих, яку захочеться переповісти друзям і знайомим, – розповідають автори постановки. 

Рекомендований вік глядачів – 14+. Вартість квитків від 250 до 350 грн

Показ відбудеться 7 серпня о 18.00.

Виставу покажуть у різних містах України. Зароблені кошти перерахують для потреб Третьої окремої штурмової бригади.

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Теги: вистава Рівне театр військові

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