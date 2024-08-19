Використання данської зброї на території РФ: міністр Расмуссен зробив заяву

Міністр: «Ви не можете встановити межу, що зброя може бути використана лише на українській території»

Данія допускає використання переданої Україні зброї бійцями ЗСУ під час операції на Курщині. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, повідомляє DR.

За словами Расмуссена, підтримка України з боку Данії залишається незмінною, попри останні бойові дії на території РФ.

«Самооборона цілком може передбачати захід на територію агресора. Якщо в межах цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю відповідає правилам війни», – заявив данський міністр.

Расмуссен також підкреслив, що використання наданої Данією зброї на російській землі також не суперечить правилам.

«Ви не можете встановити межу, що зброя може бути використана лише на українській території. Це оборонна операція, яка має на меті відрізати російські ланцюги постачання до російських військових частин на окупованій українській території», – пояснив міністр.

Расмуссен нагадав, що насамперед Росія окупувала значну частину української території, а нинішній український наступ є частиною оборонної операції.

Нагадаємо, уряд Данії не виключає можливості для України бити з винищувачів F–16 за межами країни. Однак ці удари, зокрема, по території РФ мають відповідати міжнародному праву.

Водночас, Велика Британія не дає Україні дозвіл на використання далекобійних ракет Storm Shadow під час атаки в Курській області попри тиск президента України Володимира Зеленського. Про це пише британська газета The Daily Telegraph.