Вдруге за п'ять днів ЗСУ збили ворожий літак Су-25 (відео)

Захисники приземлили літак на Покровському напрямку

Сьогодні, 23 липня, українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Літак у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

🔥🔥На Покровському напрямку 110 ОМБР збила ще один Су-25 російських окупантів pic.twitter.com/OVCOfj8gQ3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 23, 2024

«У районі Покровського трикутника (аномальна зона падіння окупантських бортів) знову зник зі зв’язку ворожий Су-25. Два російські пілоти мали безумство залетіти фактично впритул до наших позицій. За свою нахабність один з них був миттєво покараний», – йдеться у повідомленні.

Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили цього місяця вже другий штурмовик Су-25.

Нагадаємо, 19 липня, на Донеччині українські захисники збили російський штурмовик Су-25.

Раніше воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25.