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Вдруге за п'ять днів ЗСУ збили ворожий літак Су-25 (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вдруге за п'ять днів ЗСУ збили ворожий літак Су-25 (відео)
Черговий ворожий Су-25 збили українські зенітники на Донеччині
фото: скріншот

Захисники приземлили літак на Покровському напрямку 

Сьогодні,  23 липня, українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку.  Літак у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

«У районі Покровського трикутника (аномальна зона падіння окупантських бортів) знову зник зі зв’язку ворожий Су-25. Два російські пілоти мали безумство залетіти фактично впритул до наших позицій. За свою нахабність один з них був миттєво покараний», – йдеться у повідомленні. 

Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили  цього місяця вже другий штурмовик Су-25.

Нагадаємо, 19 липня, на Донеччині українські захисники збили російський штурмовик Су-25.

Раніше воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25.

Теги: ЗСУ літак

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