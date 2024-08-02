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Україна повернула тіла 250 загиблих військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна повернула тіла 250 загиблих військових
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна повернула тіла загиблих воїнів з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків

За результатами репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 250 полеглих захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, на рідну землю вдалося повернути тіла загиблих воїнів з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території РФ.

Україні вдалося повернути тіла загиблих воїнів з різних напрямів
Україні вдалося повернути тіла загиблих воїнів з різних напрямів
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Репатрійовані тіла та останки військових будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після чого тіла передадуть рідним для гідного поховання.

Репатрійовані тіла та останки військових будуть перевезені до визначених державних установ
Репатрійовані тіла та останки військових будуть перевезені до визначених державних установ
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, у червні Україна повернула тіла 254 загиблих військових. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, четверо полеглих оборонця з Луганського напрямку, четверо загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.

До слова, 17 липня Україна повернула з російського полону 95 захисників. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники.

Як повідомлялося, Об'єднані Арабські Емірати є головним посередником у поверненні українців з російського полону.

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Теги: смерть військові обмін

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