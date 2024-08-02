Україна повернула тіла 250 загиблих військових

фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна повернула тіла загиблих воїнів з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків

За результатами репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 250 полеглих захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, на рідну землю вдалося повернути тіла загиблих воїнів з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території РФ.

Україні вдалося повернути тіла загиблих воїнів з різних напрямів фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Репатрійовані тіла та останки військових будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після чого тіла передадуть рідним для гідного поховання.

Репатрійовані тіла та останки військових будуть перевезені до визначених державних установ фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, у червні Україна повернула тіла 254 загиблих військових. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, четверо полеглих оборонця з Луганського напрямку, четверо загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.

До слова, 17 липня Україна повернула з російського полону 95 захисників. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники.

Як повідомлялося, Об'єднані Арабські Емірати є головним посередником у поверненні українців з російського полону.