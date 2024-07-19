Сили оборони знищили російський Су-25

Штурмовик збили зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка

На Донеччині українські захисники збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Літак збили воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25», – додають військові.

Як повідомлялося, Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.

Раінше воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу.