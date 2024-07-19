Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони знищили російський Су-25

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сили оборони знищили російський Су-25
Російський літак намагався обстрілювати позиції українських захисників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Штурмовик збили зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка

На Донеччині українські захисники збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Літак збили воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25», – додають військові.

Як повідомлялося, Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.

Раінше воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу.

Теги: Донеччина ЗСУ війна винищувач літак окупанти військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт пояснив: закон передбачає, що цілі галузі української економіки, які за 10 років не зможуть побудувати з нуля нове виробництво, яке буде відповідати нормам ЄС, повинні будуть закритися
Федерація роботодавців України б'є на сполох: «Закон про промислове забруднення – це бомба»
Сьогодні, 14:03
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 04:28
Тейс Ройтен
Щоб закінчити війну потрібно озброїти Україну – нідерландський євродепутат
Вчора, 20:16
Росія заявила про завершення весняного призову
Міноборони Росії заявило про рекордний за вісім років призов до армії
16 липня, 01:50
Зеленський заявив, що обов’язково Росія відповідатиме за терор проти України
У Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети – Зеленський
29 червня, 17:17
Ситуація в Красногорівці. Мапа станом на 25 червня
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
25 червня, 03:13
У селі Вітине Сакського району спалахнула пожежа
Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
24 червня, 06:38
ФАБ-3000 і Ту-22М3, квітень 2022 року
Як нам захиститись від повітряних атак росіян
22 червня, 16:13
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
20 червня, 17:04

Події в Україні

«Укрзалізниця» підтвердила смерть пасажира від спеки у потязі
«Укрзалізниця» підтвердила смерть пасажира від спеки у потязі
Сили оборони знищили російський Су-25
Сили оборони знищили російський Су-25
Війська РЕБ проти дронів. Генштаб назвав головне досягнення
Війська РЕБ проти дронів. Генштаб назвав головне досягнення
Відключення світла в одній з областей скасовано
Відключення світла в одній з областей скасовано
Внаслідок негоди знеструмлено п’ять областей
Внаслідок негоди знеструмлено п’ять областей
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
18K
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
14K
Затримано бізнесмена, який забезпечував їжею Київ на початку війни
14K
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
12K
Кабмін спростив призначення субсидій
6483
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua