NYT: Цьогоріч Україна зможе задіяти не більше десяти винищувачів F-16

На думку деяких американських чиновників, приблизно 20 українських пілотів зможуть літати на F-16 цього року

У 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців.

Видання звернуло увагу, що президент Володимир Зеленський у своєму сьогоднішньому повідомленні про прибуття F-16 не вказав їхню кількість і не уточнив, чи виконували вони вже бойові завдання в Україні.

Американський посадовець на умовах анонімності розповів, що шестеро пілотів здійснюють випробувальні польоти на стількох же літаках у «незаперечному» повітряному просторі України. За його словами, українські льотчики звикають до операцій у невеликих масштабах і ще не брали участі у боях.

На думку деяких експертів, нестача підготовлених пілотів та обмежена кількість літаків обмежуватиме їхній безпосередній вплив на фронті.

Американські посадовці, із якими поспілкувалося видання, стверджують, що близько 20 українських пілотів будуть здатні літати на цих винищувачах цього року.

«Це дозволило б Україні задіяти в бою лише близько десяти F-16, враховуючи, що кожен літак потребує щонайменше двох пілотів», – підсумували журналісти.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

Як повідомлялося, перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

До відома, українські винищувачі F-16 споряджені обладнанням для протидії російським ракетним атакам.