Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

NYT: Цьогоріч Україна зможе задіяти не більше десяти винищувачів F-16

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
NYT: Цьогоріч Україна зможе задіяти не більше десяти винищувачів F-16
Винищувачі F-16 в небі над Україною
фото: Офіс президента України

На думку деяких американських чиновників, приблизно 20 українських пілотів зможуть літати на F-16 цього року

У 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців.

Видання звернуло увагу, що президент Володимир Зеленський у своєму сьогоднішньому повідомленні про прибуття F-16 не вказав їхню кількість і не уточнив, чи виконували вони вже бойові завдання в Україні.

Американський посадовець на умовах анонімності розповів, що шестеро пілотів здійснюють випробувальні польоти на стількох же літаках у «незаперечному» повітряному просторі України. За його словами, українські льотчики звикають до операцій у невеликих масштабах і ще не брали участі у боях.

На думку деяких експертів, нестача підготовлених пілотів та обмежена кількість літаків обмежуватиме їхній безпосередній вплив на фронті.

Американські посадовці, із якими поспілкувалося видання, стверджують, що близько 20 українських пілотів будуть здатні літати на цих винищувачах цього року.

«Це дозволило б Україні задіяти в бою лише близько десяти F-16, враховуючи, що кожен літак потребує щонайменше двох пілотів», – підсумували журналісти.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

Як повідомлялося, перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

До відома, українські винищувачі F-16 споряджені обладнанням для протидії російським ракетним атакам.

Читайте також: 

Теги: винищувач Україна літак війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров
Сенегал викликав посла України. Яка причина?
Сьогодні, 13:53
Сікорський сказав, що питання щодо повернення в Україну ухилянтів обговорюється на рівні Європейського союзу
Повернення чоловіків призовного віку в Україну: Польща зробила нову заяву
25 липня, 15:04
Окупанти шість разів атакували Харків
Окупанти вперше вдарили по Харкову касетним «Іскандером»
24 липня, 21:48
Світові ЗМІ зосереджуються на політичних баталіях у США та Європі
Світова політика суттєво активізувалася. До чого тут Україна?
19 липня, 15:51
Медики працюють у надважких умовах
Як медики рятують життя оборонців Часового Яру (фото)
13 липня, 03:04
Надзвичайники завершили рятувальну операцію у Шевченківському районі Києва
Рятувальники дістали з-під завалів київської багатоповерхівки тіло юної дівчини
9 липня, 22:40
«Енергетика не буде мати інвестицій, якщо на кожну інвестовану гривню не буде повернення капіталу», – підсумувала членкиня НКРЕКП
НКРЕКП запропонувало шляхи термінового вирішення боргової кризи на енергоринку
8 липня, 17:27
Українські військові піднімають прапор України над звільненим Слов'янськом
Рівно 10 років тому були звільнені Краматорськ і Слов’янськ: як це було
5 липня, 12:55
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
5 липня, 03:30

Події в Україні

Міненерго назвало найбільший пріоритет для української енергосистеми
Міненерго назвало найбільший пріоритет для української енергосистеми
NYT: Цьогоріч Україна зможе задіяти не більше десяти винищувачів F-16
NYT: Цьогоріч Україна зможе задіяти не більше десяти винищувачів F-16
Скільки білорусів воюють на боці України: оприлюднені цифри
Скільки білорусів воюють на боці України: оприлюднені цифри
F-16 в Україні. Сирський спрогнозував майбутнє окупантів
F-16 в Україні. Сирський спрогнозував майбутнє окупантів
Чим оснащені українські F-16: аналітики звернули увагу на важливу деталь
Чим оснащені українські F-16: аналітики звернули увагу на важливу деталь
Як вдалося потопити підводний човен РФ у Криму? ЗСУ назвали «залежність» окупантів
Як вдалося потопити підводний човен РФ у Криму? ЗСУ назвали «залежність» окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
17K
Повінь у Північній Кореї. Путін запропонував допомогу
13K
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW
11K
Мережу заполонили меми і фотожаби після перемоги українських шаблісток на Олімпіаді
8943
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Сьогодні, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Вчора, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua