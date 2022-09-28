Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та техніку окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та техніку окупантів
Українські воїни знищили 58 загарбників
фото ілюстративне

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 250 вогневих завдань

Збройні сили України на Південному напрямку знищили 58 загарбників та майже 80 одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Українська авіація завдала ворогові 5 ударів. А підрозділ протиповітряної оборони знищили безпілотний розвідник типу «Орлан-10» у Херсонському районі, а згодом у Баштанському районі Миколаївщини збили ворожий штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 250 вогневих завдань, вразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад із боєприпасами у Бериславському районі Херсонщини.

Підтверджені втрати ворога становлять: 58 загарбників, танк та ще 77 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, над селищем Куп'янськ-Вузловий піднято український прапор. ЗСУ зараз надійно закріплюються на східному березі річки Оскол.

Як повідомлялося, українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.

Теги: втрати авіація ЗСУ окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ на Херсонщині збили російський безпілотник
ЗСУ на Херсонщині збили російський безпілотник
Вчора, 14:17
Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів
ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та п’ять пунктів управління ворога, – Генштаб
Вчора, 18:37
З'явилася інформація про звільнення Катеринівки на Донеччині
Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
Вчора, 20:27

Події в Україні

Литва забезпечить українських військових зимовою екіпіровкою
Литва забезпечить українських військових зимовою екіпіровкою
ЗСУ на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та техніку окупантів
ЗСУ на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та техніку окупантів
В Одесі система ППО збила дві ворожі ракети
В Одесі система ППО збила дві ворожі ракети
Окупанти вирішили оголосити мобілізацію на захоплених територіях Херсонщини
Окупанти вирішили оголосити мобілізацію на захоплених територіях Херсонщини
Без танців та співів. Хасиди після закінчення шабату їдуть додому (відео)
Без танців та співів. Хасиди після закінчення шабату їдуть додому (відео)
РНБО розробило план дій для українців на випадок ядерного удару 
РНБО розробило план дій для українців на випадок ядерного удару 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
62K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
41K
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
38K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
35K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
33K
Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем

Новини

П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
26 вересня, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
26 вересня, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту