ЗСУ на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та техніку окупантів

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 250 вогневих завдань

Збройні сили України на Південному напрямку знищили 58 загарбників та майже 80 одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Українська авіація завдала ворогові 5 ударів. А підрозділ протиповітряної оборони знищили безпілотний розвідник типу «Орлан-10» у Херсонському районі, а згодом у Баштанському районі Миколаївщини збили ворожий штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 250 вогневих завдань, вразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад із боєприпасами у Бериславському районі Херсонщини.

Підтверджені втрати ворога становлять: 58 загарбників, танк та ще 77 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, над селищем Куп'янськ-Вузловий піднято український прапор. ЗСУ зараз надійно закріплюються на східному березі річки Оскол.

Як повідомлялося, українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.