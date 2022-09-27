Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Надія Клочко
glavcom.ua
Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
З'явилася інформація про звільнення Катеринівки на Донеччині
фото ілюстративне

Офіційного підтвердження інформації про звільнення Катеринівки з боку України наразі немає

У Telegram-каналах російських воєнних кореспондентів шириться інформація, що ЗСУ звільнили Катеринівку – село у Лиманському районі на Донеччині.

Російські пропагандисти наголошують, що дорога, якою йде постачання Лимана, прострілюється нашою артилерією.

Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині фото 1

Водночас офіційної інформації про звільнення Катеринівки від українського Генштабу наразі немає. 

Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині фото 2

Нагадаємо, Збройні сили України відбили Куп'янськ-Вузловий в Харківській області та майже повністю його контролюють. Цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян. 

Як повідомлялося, українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.

Як відомо, триває 216 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції. 

Читайте також: Моральна стійкість російського солдата. Що відкрила мобілізація
Теги: війна Донеччина ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів
ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та п’ять пунктів управління ворога, – Генштаб
Сьогодні, 18:37
ЗСУ на Херсонщині збили російський безпілотник
ЗСУ на Херсонщині збили російський безпілотник
Сьогодні, 14:17
ЗСУ знищили іранські дрони над Миколаївщиною
ЗСУ знищили іранські дрони над Миколаївщиною
Сьогодні, 11:11

Події в Україні

РНБО розробило план дій для українців на випадок ядерного удару 
РНБО розробило план дій для українців на випадок ядерного удару 
Рашисти обстріляли Харків. Деякі райони залишилися без світла
Рашисти обстріляли Харків. Деякі райони залишилися без світла
Воїни підняли український прапор над селищем Куп’янськ-Вузловий (відео)
Воїни підняли український прапор над селищем Куп’янськ-Вузловий (відео)
Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
«Референдуми» на окупованих територіях: ЦВК зробила заяву
«Референдуми» на окупованих територіях: ЦВК зробила заяву
Провоював менше тижня. Ще один мобілізований росіянин потрапив у полон ЗСУ
Провоював менше тижня. Ще один мобілізований росіянин потрапив у полон ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
50K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
40K
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
40K
27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31K
Звільнення Харківщини: ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські
28K
Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем

Новини

П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту