Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

З'явилася інформація про звільнення Катеринівки на Донеччині

Офіційного підтвердження інформації про звільнення Катеринівки з боку України наразі немає

У Telegram-каналах російських воєнних кореспондентів шириться інформація, що ЗСУ звільнили Катеринівку – село у Лиманському районі на Донеччині.

Російські пропагандисти наголошують, що дорога, якою йде постачання Лимана, прострілюється нашою артилерією.

Водночас офіційної інформації про звільнення Катеринівки від українського Генштабу наразі немає.

Нагадаємо, Збройні сили України відбили Куп'янськ-Вузловий в Харківській області та майже повністю його контролюють. Цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян.

Як повідомлялося, українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.

Як відомо, триває 216 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції.