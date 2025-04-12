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Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії
Російський чиновник цинічно назвав брехнею заяви про те, що китайські громадяни беруть участь у бойових діях в Україні
фото: СБУ

Як і очікувалося, росіяни стверджують, що «китайців там немає»

Росія відкидає заяви про те, що в Україні на її боці воюють громадяни Китаю. Як інформує «Главком», про це заявив заступник глави російського Міністерства закордонних справ Андрій Руденко у коментарях росЗМІ.

Російський чиновник цинічно назвав брехнею заяви про те, що китайські громадяни беруть участь у бойових діях в Україні.

«Це повна неправда, м'яко кажучи», – сказав він.

За його словами, Китай займає виважену та збалансовану позицію щодо врегулювання в Україні.

Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії фото 1

Нагадаємо, 8 квітня Зеленський опублікував відео з одним із двох китайських громадян, захоплених у полон українськими військовими. Це, за словами Зеленського, може свідчити про пряму або опосередковану участь КНР у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. 

Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Тим часом Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

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Теги: Китай полон чиновник Андрій Руденко відео росіяни

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