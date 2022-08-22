ЗСУ «демілітаризували» майже 45 500 рашистів, – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45400 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 22 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 45400 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1919 (+7) од;

бойових броньованих машин – 4230 (+6) од;

артилерійських систем – 1032 (+4) од;

РСЗВ – 266 (+0) од;

засоби ППО – 145 (+4) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 198 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);

крилаті ракети – 194 (+4);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3149 (+6) од;

спеціальна техніка – 99 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 22 серпня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.