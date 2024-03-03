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ЗСУ зафільмували дроном НЛО у зоні бойових дій

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ зафільмували дроном НЛО у зоні бойових дій
Представник компанії-виробника безпілотника заявив, що не може пояснити, що саме зняли військові
фото: скріншот із відео

На кадрах видно, як невідомий великий об'єкт нерухомо висить над землею у повітрі

Українські військові зафільмували НЛО над зоною бойових дій. З'ясувати, що це було, не вдалося. Про це повідомляє Bild.

Відео було знято військовини ЗСУ на дрон DJI. На ньому видно, як невідомий великий об'єкт нерухомо висить над землею у повітрі.

Представник компанії-виробника безпілотника заявив, що не може пояснити, що саме зняли військові. Він висловив припущення, що під час запису відео стався технічний збій.

Раніше Міністерство оборони США запустило вебсайт, призначений для загальнодоступної інформації про НЛО. Зокрема, тут публікують розсекречені фото та відео аномальних явищ. Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Пентагону генерала Пета Райдера. На одному з відео, яке зняв пілот ВМС США і яке було розсекречене минулого року, видно кулеподібний об’єкт, що пролітає повз камери з неймовірною швидкістю.

Читайте також: Пентагон показав розсекречене відео з НЛО на Близькому Сході
Теги: військові Пентагон пілот відео

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