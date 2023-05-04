НЛО над Кремлем – символічний вісник майбутньої катастрофи Росії

Чому популярна версія про причетність до цього інциденту російських спецслужб?

Мабуть найбільш резонансна новина поточного тижня – атака невідомих безпілотників на Кремль. У Росії, звісно, звинувачують в цьому Україну. Однак, офіційні представники української влади, включно з президентом Зеленським, відхрещуються від причетності України до цього інциденту. Тим не менш, багато хто в Україні впевнено вірять в те, що це зробили наші. Висловлюються доволі чисельні і різноманітні альтернативні версії події над Кремлем.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Я нарахував (разом з власними припущеннями) не менше десятка різних таких версій. Наприклад, дуже популярна версія – що це зробили російські спецслужби (для чого? - теж існує ціла низка різних припущень). Це могли зробити і недержавні українські структури. Нагадаю, що ще минулого року почали збирати гроші для атаки дронами на Москву. Нещодавно пообіцяли багатомільйонну премію для тих, хто посадить наш безпілотник на Червоній площі Москви. А тут ще краще – атака на Кремль. Давид Арахамія, посилаючись на свої інсайди, заявив, що цю атаку замовив «клуб ображених» російських олігархів, які потрапили під західні санкції і дуже незадоволені Путіним. Схожа версія – це «привіт» від ображених російських військових, може від «групи генералів», чи від прихильників Гіркіна-Стрєлкова. Деякі російські експерти вважають, що таким чином російські радикали («партія війни») може підштовхувати Путіна до більш рішучих атак проти України і Заходу. А, може, це міжвідомчі розборки російських спецслужб, і ФСБ або ГРУ (російська військова розвідка) таким чином підставляють ФСО (Федеральну службу охорони), яка є особистою спецслужбою президента РФ. Список таких версій, в тому числі конспірологічних, можна продовжувати.

Чому популярна версія про причетність до цього інциденту російських спецслужб? Тому що виникають серйозні сумніви і підозри. Навколо Москви і тим більше навколо Кремля має існувати потужна система ППО. І чому вона не спрацювала? Відомий російський журналіст Олексій Венедиктов розповів, що система РЕБ (радіо-електронної боротьби) жорстко глушить і навіть руйнує всі літаючі об’єкти (квадрокоптери та інші) навколо Кремля. Чому тоді вона не спрацювала зараз? Український журналіст Олександр Лук’яненко, який раніше працював в Москві, розповів в цьому зв’язку показову історію. Якось (багато років тому) вони хотіли зняти сюжет з балкона будинка на Новому Арбаті (це неподалік від Кремля). Вже за чотири хвилини до них прийшли люди з ФСО і ФСБ. І це було в мирній Москві. А зараз війна, і тут, раптом, дрони над Кремлем і якась дивна безпорадність з боку охоронців Путіна. Олександр Лук’яненко, до речі, припустив, що в Кремлі могли готувати «консерву» (інформаційну заготовку) на 9 травня. Російські пропагандистські ЗМІ вже майже тиждень розганяли інформацію про те, що українці готують провокації і диверсії в Москві на 9 травня. Ось на цю тему, можливо, і робили відеосюжет над Кремлем вночі, але показати мали на 9 травня. Проте це помітили мешканці навколишніх будинків і зробили власні відео, які почали викладати в соціальні мережі. І Кремлю довелося, хай і з певним запізненням, відреагувати на цю ситуацію, сформулювавши версію про «замах на Путіна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо це зробили російські спецслужби, то навіщо? Наведу лише декілька логічних припущень. Найбільш популярна версія – це привід для атаки на Київ і урядовий квартал, або для іншої масштабної терористичної дії проти України. Мені більш цікава інша версія – це зроблено для того, щоб звинуватити Україну в намірах до ескалації війни, перенесення її на територію Росії, чого побоюються чимало західних політиків. І цей інцидент має бути потужним аргументом, щоб не надавати Україні далекобійну зброю. Наступна версія – інцидент над Кремлем має відволікати (переключати) увагу від злочинів, які робить Росія в Україні, зокрема від трагедій в Херсоні і Умані, а також від українського наступу, який очікується найближчим часом. На жаль ми це бачимо наочно – в західних ЗМІ більше обговорювали інцидент над Кремлем, ніж трагедію в Херсоні. Атака безпілотників на Кремль може бути використана і політично (наприклад, для обґрунтування введення воєнного стану і початку нової хвилі масової мобілізації) і пропагандистські (для обґрунтування тези про те, що СВО це нова «Вітчизняна війна», що ворог нападає на Москву, тому всім треба об’єднатись навколо Путіна і працювати на війну, або безпосередньо взяти в ній участь). Якщо після інциденту над Кремлем скасують парад і масові заходи в Москві на 9 травня (або особисту участь Путіна в цих заходах, заради його безпеки), то можна припустити, що саме для цього і зробили цю провокацію. У Путіна явно посилюється паранойя. Він напевно боїться і власного оточення і своїх військових. А історичні прецеденти свідчать, що є чого боятися. Президента Єгипту Анвара Садата розстріляли під час воєнного параду 6 жовтня 1981 р. А можливо у Путіна чергове загострення його фізичних і психічних хвороб, і треба якось переконливо пояснити його відсутність на масових заходах 9 травня, щоб знов не давати приводу для іронії щодо його «двійників».

Хто саме це зробив і для чого, ми точно не знаємо. І будемо знати, мабуть, лише після завершення нинішньої великої війни.

Важливіше інше – що Путін зробить у відповідь, і якими будуть наслідки цього інциденту і відповіді Росії на нього.

Якщо Путін прислухається до своїх радикалів і, не дай бог, використає проти України тактичну ядерну зброю, то це призведе до потужної ескалації війни, посилення ізоляції Росії, і перекреслить саму можливість будь яких мирних перемовин між Україною і Росією. Війна стане безпощадною і тоді вже точно перейде на територію Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У разі потужної ракетної атаки на урядовий квартал в Києві і чисельних людських жертв, політичні наслідки можуть бути схожими, хоча, можливо і в менших масштабах.

Хто б не організував «інцидент над Кремлем», сама ця подія продемонструвала слабкість російської влади та її системи безпеки. З високою вірогідністю це тільки погіршить ставлення до Кремля, навіть з боку його політичних і економічних партнерів. Зневага до Росії буде тільки зростати. Путінська Росія знов продемонструвала себе або як «колос на глиняних ногах» або як п’яний ведмідь, здатний кусати сам себе. На жаль і в тому і в іншому випадку загрози з боку Росії залишаються актуальними.

Є привід задуматись і пересічним росіянам. Війна вже не тільки в телевізорі. Вона може прийти навіть в столицю Росії. І якщо небезпечні інциденти виникають над Кремлем, то чи здатна російська влада захистити простих росіян? І чи буде вона їх захищати? Поки що все навпаки. Війна, яку розв’язав Путін проти України, створює все більше проблем і бід для Росії, наближає її до катастрофи. І інцидент над Кремлем виглядає символічним провісником цієї майбутньої катастрофи.