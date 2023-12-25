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Поряд із літаком Джо Байдена було помічено НЛО – ЗМІ (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Поряд із літаком Джо Байдена було помічено НЛО – ЗМІ (фото)
Біля літака президента США було помічено невідомий об'єкт
фото: New York Post

НЛО помітили поряд з літаком Джо Байдена, що йшов на посадку

Декілька американських плейнспоттерів (людей, які спостерігають і знімають літаки в аеропортах) помітили невідомий літаючий об'єкт у небі над аеропортом Лос-Анджелеса. Це сталося, коли там приземлявся для дозаправки лайнер президента США Джо Байдена, пише газета New York Post.

Поряд із літаком Джо Байдена було помічено НЛО – ЗМІ (фото) фото 1

Кулястий предмет потрапив у кадр братів Джошуа та Пітера Солорзано у момент дозаправки винищувача F-35, який супроводжував «борт номер один».

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«Ти теж бачив? У нас щось пролетіло за курсом. Це воно? НЛО, про яке ми говоримо?», – сказав один із очевидців у відео. Об'єкт потрапив у поле зору спостерігачів двічі. При цьому другий очевидець припустив, що це могла бути повітряна куля.

Поряд із літаком Джо Байдена було помічено НЛО – ЗМІ (фото) фото 2

Раніше Міністерство оборони США запустило вебсайт, призначений для загальнодоступної інформації про НЛО. Зокрема, тут публікують розсекречені фото та відео аномальних явищ. Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Пентагону генерала Пета Райдера. На одному з відео, яке зняв пілот ВМС США і яке було розсекречене минулого року, видно кулеподібний об’єкт, що пролітає повз камери з неймовірною швидкістю.

Читайте також: Пентагон показав розсекречене відео з НЛО на Близькому Сході
Теги: лайнер Пентагон пілот відео

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