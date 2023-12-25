Поряд із літаком Джо Байдена було помічено НЛО – ЗМІ (фото)

НЛО помітили поряд з літаком Джо Байдена, що йшов на посадку

Декілька американських плейнспоттерів (людей, які спостерігають і знімають літаки в аеропортах) помітили невідомий літаючий об'єкт у небі над аеропортом Лос-Анджелеса. Це сталося, коли там приземлявся для дозаправки лайнер президента США Джо Байдена, пише газета New York Post.

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Кулястий предмет потрапив у кадр братів Джошуа та Пітера Солорзано у момент дозаправки винищувача F-35, який супроводжував «борт номер один».

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«Ти теж бачив? У нас щось пролетіло за курсом. Це воно? НЛО, про яке ми говоримо?», – сказав один із очевидців у відео. Об'єкт потрапив у поле зору спостерігачів двічі. При цьому другий очевидець припустив, що це могла бути повітряна куля.

Раніше Міністерство оборони США запустило вебсайт, призначений для загальнодоступної інформації про НЛО. Зокрема, тут публікують розсекречені фото та відео аномальних явищ. Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Пентагону генерала Пета Райдера. На одному з відео, яке зняв пілот ВМС США і яке було розсекречене минулого року, видно кулеподібний об’єкт, що пролітає повз камери з неймовірною швидкістю.