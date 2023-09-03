Пентагон опублікував відео НЛО: їх фіксували американські пілоти

На одному з відео видно кулеподібний об’єкт, що пролітає повз камери з неймовірною швидкістю

США відкривають ширший доступ до матеріалів про «невстановлені аномальні явища»

Міністерство оборони США запустило вебсайт, призначений для загальнодоступної інформації про НЛО. Зокрема, тут публікують розсекречені фото та відео аномальних явищ. Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Пентагону генерала Пета Райдера.

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На одному з відео, яке зняв пілот ВМС США і яке було розсекречене минулого року, видно кулеподібний об’єкт, що пролітає повз камери з неймовірною швидкістю.

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Зазначається, що ці дивні явища фіксували американські пілоти від 2007 до 2021 року.

Згідно з опублікованими описами НЛО, найбільш поширеними їхніми характеристиками є те, що вони круглі, помітні на висоті приблизно від 10 000 до 30 000 футів (тобто приблизно від 3 до 9 км), розміром 1-4 метри, білі, сріблясті або напівпрозорі.

На цьому ресурсі також міститься розділ поширених запитань, а також посилання на офіційні звіти, стенограми, пресрелізи та інші ресурси, які можуть бути корисними для громадськості.

Вебсайтом керує підрозділ Міноборони США All-Domain Anomaly Resolution Office або AARO. Його місія полягає в тому, щоб «мінімізувати технічну та розвідувальну несподіванку невстановлених аномальних явищ поблизу зон національної безпеки».

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Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Також нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

До слова, через цей інцидент США вже ввели санкції проти шести китайських компаній.

Раніше «Главком» писав, що китайський аеростат, збитий 4 лютого американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки, а також був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах.

Крім того, що 10 лютого американські військові за дорученням президента США Джо Байдена збили нерозпізнаний об'єкт над Аляскою. Поки невідомо, чи це була повітряна куля-шпигун.

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Як повідомлялося, в небі над Канадою в суботу, 11 лютого, також зафіксовано і збито невідомий аеростат. Канада працює над пошуком та аналізом ще неопізнаного об’єкта. За повідомленням видання The Globe and Mail, ймовірно, повітряна куля була запущена для спостереження та має китайське чи російське походження.