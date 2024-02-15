Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт

У разі програшу Верховного суду екссуддя Богдан Львов має бути поновлений на посаді з виплатою всіх компенсацій

Колишній суддя Верховного суду заявив, що не має жодного громадянства, окрім українського

Шостий апеляційний адміністративний суд 12 лютого відкрив провадження за скаргою Верховного суду, який не погоджується з рішенням щодо поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Апеляційна інстанція відвела учасникам справи час – до 27 лютого. До цієї дати вони можуть подати відзив на апеляційну скаргу разом з доказами і заперечення проти заяв і клопотань. Усі документи апеляція запропонувала сторонам процесу надсилати через особистий кабінет в підсистемі «Електронний суд».

Зауважимо: якщо апеляційний суд відмовить Верховному суду і залишить незмінним рішення Київський окружного адмінсуду, це означатиме, що Богдан Львов має бути поновлений на посаді судді з початку жовтня 2022 року, коли його було звільнено. Крім цього, він має отримати відповідну компенсацію.

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Як повідомляв «Главком», 10 січня 2014 року Київський окружний адміністративний суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу». Це рішення поки не набуло чинності.

У вересні 2022 року журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Росії. Пізніше СБУ підтвердила цей факт. Після цього було запущено процес звільнення судді.

Водночас екссуддя Богдан Львов усе заперечує. На пресконференції для ЗМІ 25 січня 2024 року він зазначив, що йому закидають володіння двома російськими паспортами 1999 і 2012 років видання і незадекларованою московською нерухомістю родини екссудді, яку знайшли журналісти програми «Схеми».

За словами Львова, це квартира його тещі, їй зараз 83 роки, «вона є продуктом російського телебачення. Вона нібито щоденно хвилюється за свою доньку та зятя і при цьому підтримує Путіна». Виїжджати з Росії теща Львова категорично відмовляється.

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За словами колишнього судді, СБУ не підтвердила і не спростувала інформації щодо наявності у нього російського паспорту.

«Я сподівався, що це питання вирішиться протягом тижня (після виходу журналістського розслідування – «Главком»). Адже була інформація, що російський паспорт 2012 року випуску взагалі ніде не використовувався. Відомості щодо російського паспорта 1999 року мають, щонайменше, три описки… Я стверджую, що не маю жодного громадянства, окрім українського», – наголосив екссуддя.

На уточнююче запитання журналістів, чому він не звертається до дипломатичної установи РФ, щоб остаточно поставити крапку у питанні з російським паспортом, Богдан Львов зазначив, що такий крок міг би трактуватися як шпигунство на користь ворога.

«Наразі питання російського паспорту не зняте. Російський паспорт для мене – це клеймо. Або я «ждун», або можливість впливу на мене. Намагатимуся й надалі боротися за справедливість», – сказав екссуддя.