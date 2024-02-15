Головна Країна Політика
search button user button menu button

Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт
У разі програшу Верховного суду екссуддя Богдан Львов має бути поновлений на посаді з виплатою всіх компенсацій
фото: glavcom.ua

Колишній суддя Верховного суду заявив, що не має жодного громадянства, окрім українського

Шостий апеляційний адміністративний суд 12 лютого відкрив провадження за скаргою Верховного суду, який не погоджується з рішенням щодо поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Апеляційна інстанція відвела учасникам справи час – до 27 лютого. До цієї дати вони можуть подати відзив на апеляційну скаргу разом з доказами і заперечення проти заяв і клопотань. Усі документи апеляція запропонувала сторонам процесу надсилати через особистий кабінет в підсистемі «Електронний суд».

Зауважимо: якщо апеляційний суд відмовить Верховному суду і залишить незмінним рішення Київський окружного адмінсуду, це означатиме, що Богдан Львов має бути поновлений на посаді судді з початку жовтня 2022 року, коли його було звільнено. Крім цього, він має отримати відповідну компенсацію.

Як повідомляв «Главком», 10 січня 2014 року Київський окружний адміністративний суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу». Це рішення поки не набуло чинності.

У вересні 2022 року журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Росії. Пізніше СБУ підтвердила цей факт. Після цього було запущено процес звільнення судді.

Водночас екссуддя Богдан Львов усе заперечує. На пресконференції для ЗМІ 25 січня 2024 року він зазначив, що йому закидають володіння двома російськими паспортами 1999 і 2012 років видання і незадекларованою московською нерухомістю родини екссудді, яку знайшли журналісти програми «Схеми».

За словами Львова, це квартира його тещі, їй зараз 83 роки, «вона є продуктом російського телебачення. Вона нібито щоденно хвилюється за свою доньку та зятя і при цьому підтримує Путіна». Виїжджати з Росії теща Львова категорично відмовляється.

За словами колишнього судді, СБУ не підтвердила і не спростувала інформації щодо наявності у нього російського паспорту.

«Я сподівався, що це питання вирішиться протягом тижня (після виходу журналістського розслідування – «Главком»). Адже була інформація, що  російський паспорт 2012 року випуску взагалі ніде не використовувався. Відомості щодо російського паспорта 1999 року мають, щонайменше, три описки… Я стверджую, що не маю жодного громадянства, окрім українського», – наголосив екссуддя.

На уточнююче запитання журналістів, чому він не звертається до дипломатичної установи РФ, щоб остаточно поставити крапку у питанні з російським паспортом, Богдан Львов зазначив, що такий крок міг би трактуватися як шпигунство на користь ворога.

«Наразі питання російського паспорту не зняте. Російський паспорт для мене – це клеймо. Або я «ждун», або можливість впливу на мене. Намагатимуся й надалі боротися за справедливість», – сказав екссуддя.

Читайте також: Маринований Янукович. Як Росія готувала гауляйтера для України і хто їй допомагав
Теги: росія СБУ суд війна паспорт Верховний Суд України компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Черчилль, Тесла та Мерилін Монро. 10 фактів з історії безпілотників
Черчилль, Тесла та Мерилін Монро. 10 фактів з історії безпілотників Технології війни
Вчора, 21:00
Росіяни накрили з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: наслідки
Росіяни накрили з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: наслідки
17 сiчня, 08:22
Слідство інкримінує підприємцю Мазепі, його брату і ще кільком ймовірним спільникам заволодіння 7 га на дамбі Київської ГЕС
Справа Мазепи. Стало відомо, у яких умовах перебуває бізнесмен та його брат у СІЗО
21 сiчня, 10:29
Активна закупівля бізнесом систем РЕБ почалася до початку повномасштабної війни
Як бізнес може використовувати засоби РЕБ? Виробник пояснив ключові нюанси
1 лютого, 18:00
Звичайні мобілізовані резервісти служитимуть невизначений термін
Британська розвідка пояснила, чому Кремль скасував короткострокові контракти на війну ув’язненим
31 сiчня, 12:58
Коли Україна повертає цивільних заручників, існують напрацьовані алгоритми дій
Омбудсмен назвав кількість українців, яких вдалося повернути з полону РФ
1 лютого, 17:37
Російське судно NS Leader потрапило під санкції США
Російський танкер різко змінив маршрут після новини про санкції
11 лютого, 02:53
На рахунку Рикова 385 бойових вильотів
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
8 лютого, 13:47
У Кельні проходить фестиваль сатири «Парад Троянд»
Путін у пікантній позі: фото з карнавалу в Німеччині
12 лютого, 16:32

Політика

Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт
Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському
Стало відомо, коли Макрон та Зеленський підпишуть угоду про безпеку
Стало відомо, коли Макрон та Зеленський підпишуть угоду про безпеку
Зеленський виступить на Мюнхенській конференції та проведе переговори з лідерами Європи
Зеленський виступить на Мюнхенській конференції та проведе переговори з лідерами Європи
Посол США відреагувала на ракетну атаку РФ
Посол США відреагувала на ракетну атаку РФ
Умєров підбив підсумки «Рамштайну»: дронів буде більше
Умєров підбив підсумки «Рамштайну»: дронів буде більше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
303K
Китай звернувся до США через допомогу Україні
26K
Міноборони Британії відреагувало на знищення корабля «Цезар Куніков»
25K
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
20K
У столиці пролунали вибухи
15K
ГУР перехопило розмову російських пілотів про корабель «Цезар Куніков»
11K
Одне з найбільших міст Норвегії вирішило приймати лише українських біженців

Новини

Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Сьогодні, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Сьогодні, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:58
День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого
Сьогодні, 00:00
Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Вчора, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Вчора, 14:21

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua