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Сирський вперше взяв участь у засіданні «Рамштайн»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сирський вперше взяв участь у засіданні «Рамштайн»
«Рамштайн» вперше проходить за участі нового головнокомандувача ЗСУ Сирського
фото: X/Рустем Умєров

Представники України беруть участь у засіданні онлайн

Стартувало 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Воно вперше проходить за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.  Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Х.

«Представив нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського. Для нього це перша зустріч у форматі «Рамштайн» на посаді головнокомандувача ЗСУ. Разом з головнокомандувачем Сирським та начальником ГУР Будановим очікуємо на продуктивну зустріч», – зазначив Умєров. 

Глава Міноборони додав, що на зустрічі вони наголосять на збільшенні оборонного виробництва, безпілотників та технологій, а також на підготовці як до довгострокових викликів, так і до вирішення нагальних потреб.

Зазначимо, представники України беруть участь у засіданні, що проходить у Брюсселі на полях зустрічі міністрів оборони держав НАТО, онлайн.

Зокрема, під час засідання глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки разом з іншими учасниками «Рамштайну» підтримують Україну й триматимуться доки, доки тримаються українці.

«Почавши цю нечесну і неспровоковану війну, Путін думав, що Україна впаде, але він дуже помилявся. Україна вистояла це вторгнення з неймовірною сміливістю і феноменальним умінням», – сказав Остін.

За словами глави Пентагону, Кремль все ще ставить на те, що країни контактної групи втратять інтерес до України й підтримка партнерів буде слабшати.

«Але зараз я впевнений більше, ніж будь-коли, – я знаю, що і ви також – ця контактна група сповнена рішучості і непохитна. США залишаються з Україною, і будуть підтримувати Україну в боротьбі проти путінської імперіалістичної агресії», – сказав він.

Остін наголосив, що учасники коаліції, включно зі США, підтримують Україну, тому що це правильно, і, тому що це в базових інтересах безпеки самих Штатів.

«Україна не здасться, не здамося і ми», – підкреслив глава Пентагону.

Нагадаємо, під час останнього засідання «Рамштайн» були обговорені питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї, а також порушувалися тема адаптації зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ.

До відома, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. 

Теги: Міноборони Олександр Сирський війна Пентагон Рустем Умєров

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