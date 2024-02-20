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Очільник Мін'юсту знайшов покарання для водіїв-порушників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Очільник Мін'юсту знайшов покарання для водіїв-порушників
За словами Малюськи, порушників правил дорожнього руху потрібно мобілізовувати на фронт
фото з відкритих джерел

На думку глави Мін'юсту, влада має мобілізувати в'язнів та правопорушників, які не сидять у тюрмі

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що влада має мобілізувати в'язнів та правопорушників, які не сидять у тюрмі. Таку думку він висловив в інтерв'ю «Укрінформу».

«У нас одиниці людей, які не порушували правил дорожнього руху. Те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем, а хтось не виїхав. Її не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно – таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять», – сказав він.

На думку Малюськи, також можна мобілізувати корупціонерів. Міністр вважає, що ці люди мають не сидіти у в'язниці, а «захищати свою репутацію на фронті».

Відповідаючи на запитання, чи є ці люди безпечними для війська, Малюська сказав, що «армія – це ж не тільки стріляти з артилерії».

«Є купа людей, які нами проаналізовані, які, ми переконані, що вони є безпечними. Але армія – це ж не тільки стріляти з артилерії, там копати треба багато де. Лопату в руки, копаємо. Забезпечуємо, готуємо їжу, носимо, розвантажуємо. У військового є купа роботи, яку можна виконувати і треба без зброї», – резюмував він.

Нагадаємо, в Україні наразі проживає теоретично 11,1 млн чоловіків, які підлягають мобілізації, але близько 950 тис. громадян перебувають «у тіні» – про них державі відомо лише податковий номер. Вони офіційно не працевлаштовані, не платять податки та не служать в армії.

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.

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Теги: війна мобілізація водій ПДР Денис Малюська

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