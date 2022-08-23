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ЗСУ збили гелікоптер рашистів на Донбасі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Нейтралізувати ворожу техніку вдалось підрозділам зенітно-ракетних військ Сил оборони

Українські захисники сьогодні на Донбасі збили російський гвинтокрил. Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.

«В День Державного Прапора України вдалось знищити вертоліт К-52», – йдеться у повідомленні.

За словами військових, збити ворожу техніку вдалось підрозділам зенітно-ракетних військ Сил оборони.

А на півдні Збройні сили України знищили два склади з боєприпасами та два командних пункти ворога.  Підтверджено втрати ворога в кількості 23 військових, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача, повідомив представник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Facebook.

Він зазначив, що обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.

Як повідомлялося, українські військові знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці, а також підтвердили ураження двох мостів на півдні.

Нагадаємо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

Теги: війна ЗСУ Донбас

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