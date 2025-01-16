Втрати ворога станом на 16 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1480 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 16 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 16 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 16 січня втратила:
- особового складу – близько 814150 (+1480) осіб,
- танків – 9791 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 20368 (+20) од,
- артилерійських систем – 22015 (+40) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО – 1046 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22503 (+120),
- крилаті ракети – 3049 (+31),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137) од,
- спеціальна техніка – 3697 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 16 січня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- До Чорного моря – п’ять суден, з них чотири продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них одне судно продовжило рух з протоки Босфор.
Нині триває 1058-й день повномасштабної війни в Україні.
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