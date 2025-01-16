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Втрати ворога станом на 16 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 16 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9791 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1480 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 16 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 16 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 16 січня втратила

  • особового складу – близько 814150 (+1480) осіб,
  • танків – 9791 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 20368 (+20) од,
  • артилерійських систем – 22015 (+40) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО – 1046 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 22503 (+120),
  • крилаті ракети – 3049 (+31),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137) од,
  • спеціальна техніка – 3697 (+1).
Втрати ворога станом на 16 січня
Втрати ворога станом на 16 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 січня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • До Чорного моря – п’ять суден, з них чотири продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них одне судно продовжило рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 16 січня
Активність ворожого флоту станом на ранок 16 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1058-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна втрати

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