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Завершення війни в Україні стане пріоритетом Туреччини у 2025 році – Ердоган

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Завершення війни в Україні стане пріоритетом Туреччини у 2025 році – Ердоган
Туреччина сподівається на початок «нової ери на півночі»
фото: Reuters

Ердоган заявив про «укладення справедливого миру» між Україною та Росією

З нагоди прийдешнього Нового 2025 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган опублікував відеозвернення. Він називає закінчення війни в Україні пріоритетом для Туреччини у 2025 році. Його заяву передає TRT Haber.

Турецький лідер зазначив, що його країна сподівається на початок «нової ери» на півночі.

«Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році», – заявив Ердоган.

До слова, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Ердоган має намір оголосити свій план заморожування російсько-української війни на саміті «Групи двадцяти» в бразильському Ріо-де-Жанейро 18 листопада. Пропозиція президента Туреччини передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі та розміщення там міжнародних військ.

Нагадаємо, що у Кремлі розповіли, кого з лідерів країн Володимир Путін привітав із Новим роком. У числі тих, хто отримав новорічку листівку від російського диктатора, є президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Також у листопаді Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з главою РФ Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, далі він зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляють Anadolu та A Haber.

Зазначається, що Ердоган та Путін обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання. Зокрема, розширення обсягу торгівлі між країнами.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить сприяти мирним процесам. Більше подробиць адміністрація турецького президента не надала.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган війна

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