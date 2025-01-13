Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Горіла п'ять днів. РФ ліквідувала пожежу на нафтобазі в Енгельсі

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Горіла п'ять днів. РФ ліквідувала пожежу на нафтобазі в Енгельсі
8 січня українські безпілотники атакували нафтобазу в Енгельсі
фото: скріншот з відео

Губернатор Саратівської області повідомив деталі пожежі на нафтобазі в Енгельсі

Росія загасила загоряння на нафтобазі в Енгельсі. Це сталося на п'яту добу безперервної пожежі після атаки українських безпілотників. Про це повідомив губернатор Саратівської області Роман Бусаргін.

«На промисловому підприємстві в Енгельсі вночі вдалося досягти ліквідації відкритого загоряння. Дякуємо всім співробітникам МНС, рятувальникам та іншим фахівцям, які цілодобово перебувають на місці», – йдеться у повідомленні.

Бусаргін зауважив, що наразі роботи з  ліквідації загоряння продовжуються.

Нагадаємо, база нафтопродуктів в Енгельсі спалахнула після атаки дронів у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.

Тоді дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

Військові зазначили, що ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах.

Читайте також:

Теги: росія росіяни пожежа нафта безпілотник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 12 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2025 року
Вчора, 00:00
Записка військового КНДР, якого ЗСУ ліквідували на Курщині
Обікрав російських військових. Сили спецоперацій показали нові записки солдата КНДР
8 сiчня, 19:47
Вогонь навколо Лос-Анжелеса виходить з-під контролю
Лос-Анджелес у вогні: пожежа спричинила масову евакуацію населення
8 сiчня, 07:39
Росіяни обстріляли маршрутне таксі у Корабельному районі Херсона
У Херсоні росіяни обстріляли маршрутку, госпіталізовано п’ятьох людей
2 сiчня, 12:18
Після отримання дозволу США та Великої Британії Україна використала щонайменше 31 ракету Atacms та 14 Storm Shadows
Україна сповільнила удари по Росії ракетами Atacms – NYT
27 грудня, 2024, 18:14
У районі Успенівки, Костянтинопольского, Сухі Яли та Зеленівка тривають напружені оборонні бої
Ворог намагається обійти оборону ЗСУ, але без результатів. Огляд з кількох напрямків Донбасу
27 грудня, 2024, 17:03
Росіяни використали всі довоєнні запаси танків Т-90 та більшість Т-80
Росіяни використали всі довоєнні запаси танків Т-90 та більшість Т-80
25 грудня, 2024, 01:40
Раніше повідомлялося, що компанія Gloria Jeans продовжує своє виробництво в окупованому українському Луганську
Російський гігант з виробництва одягу переносить потужності до Бангладешу та В’єтнаму
17 грудня, 2024, 21:12
За даними британської розвідки, основна мета Росії в Сирії – зберегти контроль над своїми військовими базами
Розвідка Британії назвала основну мету Путіна в Сирії після краху режиму Асада
13 грудня, 2024, 15:40

Соціум

Науковці Британії забили на сполох через нову загрозу
Науковці Британії забили на сполох через нову загрозу
Загроза пандемії метапневмовірусної інфекції: заява ВООЗ
Загроза пандемії метапневмовірусної інфекції: заява ВООЗ
Горіла п'ять днів. РФ ліквідувала пожежу на нафтобазі в Енгельсі
Горіла п'ять днів. РФ ліквідувала пожежу на нафтобазі в Енгельсі
У Лос-Анджелесі один із найдорожчих будинків у США перетворився на згарище
У Лос-Анджелесі один із найдорожчих будинків у США перетворився на згарище
Скільки військових КНДР загинули в Курській області: дані південнокорейської розвідки
Скільки військових КНДР загинули в Курській області: дані південнокорейської розвідки
Одна з популярних країн змінила правила для українських біженців
Одна з популярних країн змінила правила для українських біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
22K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
12K
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua