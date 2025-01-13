Горіла п'ять днів. РФ ліквідувала пожежу на нафтобазі в Енгельсі

Губернатор Саратівської області повідомив деталі пожежі на нафтобазі в Енгельсі

Росія загасила загоряння на нафтобазі в Енгельсі. Це сталося на п'яту добу безперервної пожежі після атаки українських безпілотників. Про це повідомив губернатор Саратівської області Роман Бусаргін.

«На промисловому підприємстві в Енгельсі вночі вдалося досягти ліквідації відкритого загоряння. Дякуємо всім співробітникам МНС, рятувальникам та іншим фахівцям, які цілодобово перебувають на місці», – йдеться у повідомленні.

Бусаргін зауважив, що наразі роботи з ліквідації загоряння продовжуються.

Нагадаємо, база нафтопродуктів в Енгельсі спалахнула після атаки дронів у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.

Тоді дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

Військові зазначили, що ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах.