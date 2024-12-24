Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Путін міг тимчасово відмовитися від захоплення Покровська: аналітики ISW назвали інше завдання окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін міг тимчасово відмовитися від захоплення Покровська: аналітики ISW назвали інше завдання окупантів
Темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ
фото з відкритих джерел

Наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент «геополітичної перемоги Кремля»

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поставив перед військовими завдання взяти під контроль нові території на сході, чим тимчасовоо відмовився від захоплення Покровська. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент «геополітичної перемоги Кремля».

З огляду на це, в Інституті припускають, що диктатор, імовірно, дав вказівку військовому командуванню РФ відкласти захоплення Покровська на користь подальшого просування через відкриті поля та невеликі населені пункти. Адже він дедалі частіше характеризує просування російських військ з точки зору квадратних кілометрів, замість того, щоб наголошувати на захопленні конкретних населених пунктів, як він робив це раніше.

«Захоплення решти Донецької області є однією з давніх цілей Путіна в Україні. І він, скоріш за все, буде підкреслювати просування російських військ до кордону, щоб зробити гучні заяви про успіхи Росії в Україні як для іноземної, так і для внутрішньої аудиторії», – йдеться у звіті.

За даними геолокаційних карт, днями російські війська просунулися на південь та в межах східної Нововасилівки (на південний захід від Покровська). За даними одного з російських військових блогерів, війська РФ просунулися на північ від Нововасилівки у напрямку Солоного та Вовкового та наступають у напрямку Котлиного.

Інший пов'язаний із Кремлем російський блогер стверджував, що армія РФ зосередила свої атаки на Новотроїцькому (на схід від Нововасилівки) і Даченському (на південь від Покровська) та змусили українські сили відступити на лінію Лисівка-Піщане (на південний схід-південь від Покровська).

Також в ISW не виключають, що темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ.

Нагадаємо, триває 1035-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Покровському та Времівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Лиманському та Курахівському напрямках.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 12 авіаційних ударів, скинувши 37 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 490 дронів-камікадзе та здійснив понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: ISW війна окупанти ЗСУ Покровськ Донеччина фронт армія путін диктатор наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни щодня намагаються захопити острови на Дніпрі або навіть плацдарм на правому березі
Російські диверсанти намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту
21 грудня, 16:55
Армія РФ втратила в Україні від початку повномасштабної війни 760120 осіб
Втрати ворога станом на 13 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
13 грудня, 07:41
Времіївський напрямок як ключовий елемент оборонної стратегії
Времіївський напрямок стане вирішальним фактором у війні
12 грудня, 11:17
11 грудня – Міжнародний день танго
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 грудня, 00:05
Окупанти завдали удару вранці 9 грудня
Росіяни вдарили по ТЕС на Донеччині: є загиблий та поранені
9 грудня, 15:13
Високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій
Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
4 грудня, 11:43
Заяву оприлюднено на сайті уряду Швеції
Сім країн Європи запевнили, що посилять військову підтримку України: заява
27 листопада, 19:59
Також вцілілі після російського штурму квартири після завершення ремонтів стають непридатними для проживання
Окупанти «пообіцяли» забезпечити Сіверськодонецьк опаленням і водою до 2030 року
26 листопада, 08:15
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
25 листопада, 01:35

Події в Україні

Друга за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
Друга за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
Командир окупантів «зливав» коханці позиції РФ на Луганщині: Україна перехопила дані
Командир окупантів «зливав» коханці позиції РФ на Луганщині: Україна перехопила дані
Карта повітряних тривог України онлайн 24 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 24 грудня 2024
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
Путін міг тимчасово відмовитися від захоплення Покровська: аналітики ISW назвали інше завдання окупантів
Путін міг тимчасово відмовитися від захоплення Покровська: аналітики ISW назвали інше завдання окупантів
Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до Москви, вибухи в окупованому Мелітополі: головне за ніч
Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до Москви, вибухи в окупованому Мелітополі: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 грудня 2024
36K
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь
20K
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
14K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, традиції та заборони
7257
У Києві оголошено І рівень небезпеки

Новини

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua