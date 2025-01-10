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Зеленський пояснив, до чого можуть призвести територіальні поступки Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, до чого можуть призвести територіальні поступки Росії
Зеленський додав, що Путін хоче увійти в історію «людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти»
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Зеленський зазначив, що Росія та її лідер Володимир Путін повинні відчути, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки Росії можуть призвести до нової хвилі війни через декілька років. Про це президент сказав в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.

Зеленський зазначив, що Росія та її лідер Володимир Путін повинні відчути, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни. 

«Якщо просто сьогодні сісти за стіл перемовин, віддати території Путіну, так він буде просто потирати руки і скаже: «Окей, готуємось, нам треба рік-два, пару років і ми прийдемо з новою хвилею». Він точно прийде до Європи», – сказав президент.

Він додав, що Путін хоче увійти в історію «людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти» та додав, що це його «хворе бажання».

«Не можна просто визнавати окупацію територій. Юридично не можна визнати окуповані території. Інакше він піде далі, в інші держави. І ви це побачите – не дай Боже – але ви побачите. Його бажання саме таке. Це його ціль – впливати повністю на європейський континент», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна сподівається отримати від союзників реальні гарантії безпеки та вже цього року домогтися закінчення війни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24. За його словами, саме тому, що Україна протистоїть божевільним мріям кремлівського диктатора, їй необхідні такі гарантії безпеки, які унеможливлять наступне російське вторгнення у майбутньому.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру. Про це він сказав під час засідання у форматі Рамштайн.

Також Зеленський заявляв, що Україна не наполягатиме на участі військ іноземних партнерів у війні, попри те, що Росія залучила північнокорейських військових.

До слова, президент України заявив, що контрнаступальна операція Сил оборони України в Курській області РФ є однією з найбільших перемог України від початку повномасштабної війни. Про це глава Української держави сказав у четвер під час відкриття 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). 

Теги: росія путін Володимир Зеленський окуповані території президент

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