Трамп спрогнозував, скільки часу піде на відбудову українських міст

Американський президент заявив, що зруйновані українські міста не вдасться відновити до первозданного вигляду

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що для відновлення зруйнованих Росією міст України знадобиться сотня років. Про це американський політик заявив під час пресконференції.

«Це 100-річна відбудова, і ви ніколи не зможете відновити все так, як було. Як шкода, що цього не повинно було статися. Якби я був президентом, цієї війни не було б», – сказав він.

Як зазначив американський політик, російський диктатор Володимир Путін не хотів нападати на Україну поки Трамп був президентом. Зокрема, він заявив, що під час його минулої каденції у світі нібито не було воєн, а зараз «зараз весь світ вибухає».

Також Трамп прокоментував запитання журналістів, чи має Україна поступитися Росії частиною своєї території. На що республіканець відповів, що дасть про це знати після своєї першої зустрічі, однак підкреслив, що там «немає жодної будівлі», а українці, які змушені були покинути свої будинки через російську агресію, «не повернуться туди».

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в разі його обрання він закінчить війну в Україні за один день. Однак події на фронті не сприяють укладенню угоди.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього. Також Трамп заявив, вже досяг «невеликого прогресу» для припинення російсько-української війни.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп розкритикував удари ЗСУ ракетами Atacms по території Росії, назвавши це неприйнятним.

До слова, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній.