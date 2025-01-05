Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)

Дрони атакували автомобіль, де перебував начальник штабу батальйону окупантів «Шторм.Осетія»

Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону окупантів «Шторм.Осетія» на Запоріжжі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР МО України «Кракен» ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осєтія» (штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку ЗС РФ) Сергія «Кама» Мельнікова та його водія», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графік пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників.

«Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ «Патріот», в якому перебував Мельніков. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове. Обох окупантів знищено», – повідомляє розвідка.

Воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осєтія" (штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полк pic.twitter.com/iChl51vxLK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 5, 2025

Нагадаємо, нещодавно російське державне агентство «РИА Новости» заявило, що внаслідок удару українського дрона по автомобілю на трасі Донецьк-Горлівка вбито позаштатного кореспондента «Известий» Олександра Мартем'янова, поранено ще п’ятьох представників російських ЗМІ.

Серед поранених – кореспонденти «РИА Новости» Максим Романенко і Михайло Кевхієв.