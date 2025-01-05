Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)
Сергій Мельніков потрапив в FPV-засідку
фото з відкритих джерел

Дрони атакували автомобіль, де перебував начальник штабу батальйону окупантів «Шторм.Осетія»

Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону окупантів «Шторм.Осетія» на Запоріжжі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР МО України «Кракен» ліквідували  начальника штабу батальйону «Шторм.Осєтія» (штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку ЗС РФ) Сергія «Кама» Мельнікова та його водія», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графік пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників.

«Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ «Патріот», в якому перебував Мельніков. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили  дроном-камікадзе у лобове. Обох окупантів знищено», – повідомляє розвідка.

Нагадаємо, нещодавно російське державне агентство «РИА Новости» заявило, що внаслідок удару українського дрона по автомобілю на трасі Донецьк-Горлівка вбито позаштатного кореспондента «Известий» Олександра Мартем'янова, поранено ще п’ятьох представників російських ЗМІ.

Серед поранених – кореспонденти «РИА Новости» Максим Романенко і Михайло Кевхієв.

Читайте також:

Теги: окупанти розвідка росія війна автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хусейні був убитий під час цілеспрямованого удару в понеділок
Ізраїльські військові ліквідували у Бейруті начальника штабу «Хезболли»
8 жовтня, 2024, 11:23
Жданова мобілізували у вересні 2022 року
На Донеччині ЗСУ ліквідували капітана російської хокейної команди
26 жовтня, 2024, 16:58
Завдяки «Грім-2» Україна отримує можливість завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах на території Росії
Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph
2 листопада, 2024, 18:05
Окупант працював тренером-викладачем Спортивної школи олімпійського резерву №11 міста Улан-Уде
ЗСУ ліквідували тренера з боксу з Бурятії, який лише у серпні став контрактником
13 листопада, 2024, 19:53
Ліквідовано Магомеда Бучаєва
ЗСУ ліквідували продюсера телеканалу Russia Today
23 листопада, 2024, 13:04
Російського генерала Кирилова ліквідувала СБУ: деталі
Російського генерала Кирилова ліквідувала СБУ: деталі
17 грудня, 2024, 10:13
Гром зустрів на Харківщині однокласника, який на уроках вмикав гімн Росії
Герой України ліквідував однокласника-сепаратиста під час зачистки села
20 грудня, 2024, 22:03
У складі збірної Росії Бугаєв провів 7 матчів
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
29 грудня, 2024, 19:56
Єлисеєв загинув внаслідок атаки безпілотника
В Україні ліквідували редактора пропагандистського російського телеканалу: подробиці
28 грудня, 2024, 18:47

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)
Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)
ЗСУ розпочали наступ на Курщині
ЗСУ розпочали наступ на Курщині
Авіаудар по Чернігівщині: пошкоджено дві п’ятиповерхівки, багато постраждалих
Авіаудар по Чернігівщині: пошкоджено дві п’ятиповерхівки, багато постраждалих
Лінія фронту вже проходить за 2 км від Куп’янська: на лівобережжі ситуація критична
Лінія фронту вже проходить за 2 км від Куп’янська: на лівобережжі ситуація критична
Окупанти вночі запустили по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
Окупанти вночі запустили по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
729K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
138K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 січня 2025
32K
Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ
21K
Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту
18K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
Сьогодні, 06:10
Названо три продукти, якими можна отруїтись, якщо зберігати їх в холодильнику
Сьогодні, 05:12
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Вчора, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Вчора, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Вчора, 02:59

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua