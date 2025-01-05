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Дрони атакували Білгородську область

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дрони атакували Білгородську область
РФ заявляє, що дрони скидали вибухівки на об'єкти
фото з відкритих джерел

Окупанти скаржаться на атаку БпЛА

Губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков заявив про атаку на область. Про це він написав у соцмережах.

Зазначається, що вибухівку з безпілотника скинуто нібито на території соціального об’єкта.

Також вибухи прогриміли у селі Гора-Поділ Грайворонського округу та у селі Нижнє Березово-Друге Шебекинського.

Постраждалих нібито немає.

Загалом міноборони РФ звітувало про нібито збиті за ніч понад 60 БПЛА над чотирма регіонами. Зокрема 37 БпЛА нібито було знищено над територією Ростовської області, 20 – над Брянською областю, два – над Воронезькою, один – над Білгородською та один – над Орловською.

У ніч на 5 січня дрони атакували в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово Ростовської області РФ.

До слова, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: дрон безпілотник росія війна

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