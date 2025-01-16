Десантники взяли у полон на Курщині 27 росіян (відео)

Полонені окупанти є представниками різних регіонів Росії і тимчасово окупованого міста Севастополь

Українські десантники разом з суміжними підрозділами взяли у полон на Курщині 27 військовослужбовців РФ. Відповідне відео оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

«Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України разом з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання з утримання визначених районів на території Курської області російської федерації. Так, цими днями, під час бойових дій було взято у полон 27 бійців противника», – йдеться у повідомленні.

Українські військові взяли у полон офіцерів, сержантів та солдат з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин. Полонені окупанти є представниками різних регіонів Росії і тимчасово окупованого міста Севастополь.

«Опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір – добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя. Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога. Закликаємо й інших солдатів військ російської федерації – не чинити опір й здаватися в полон! Українські військові дотримуються всіх норм Міжнародного гуманітарного права, і не знищують тих, хто вирішив добровільно скласти зброю», – наголосили десантники.

Нагадаємо, що українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 11 січня.

Як повідомлялося, один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полон, хоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР. Про це свідчить відео допиту, яке поширив президент Володимир Зеленський.