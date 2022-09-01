ЗСУ збільшили інтенсивність ударів на південному фронті – британська розвідка

Росія віддає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні

Збройні сили України протягом 30-31 серпня продовжували наступальні операції на півдні України. При цьому інтенсивність дальніх ударів по російських осередках збільшується. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

«Протягом 30-31 серпня 2022 року Збройні сили України продовжували наступальні операції на півдні України, підтримані інтенсивними ударами дальньої дії по місцях розташування російського командування та логістики по всій окупованій зоні», – йдеться у зведені.

Також повідомляється, що Міністерство оборони України оприлюднило відеозапис застосування українськими літаками високошвидкісних протирадіолокаційних ракет (HARM). Росія раніше заявляла, що виявила фрагменти цієї зброї, призначеної для виявлення і знищення радарів. Істотне і стійке руйнування російських радарів ракетами HARM стане серйозним ударом по і без того проблемній обізнаності Росії про ситуацію, вважають в Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, Росія віддає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні. Радіолокаційне покриття, яке забезпечує це, є критично важливим потенціалом в її війні в Україні.

Нагадаємо, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.