Напередодні зими в Україні загострилася проблема нестачі вікон для заміни пошкоджених російськими ракетними та дроновими ударами. Попри те, що вітчизняні підприємства здатні виготовляти необхідну продукцію, бракує кваліфікованих монтажників, а вартість робіт суттєво зросла. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Нові вікна мешканцям доводиться чекати місяцями. Отримання державної компенсації також може затягнутися на три-чотири місяці. Тим часом пошкоджені отвори тимчасово закривають фанерою, брезентом або плексигласом, що не забезпечує повноцінного захисту від холоду.

Однією з головних причин затримок стала нестача працівників, багато з яких пішли на військову службу. За словами виконавчого директора Асоціації українських виробників прозорих конструкцій Михайла Орленка, заводам потрібно близько десяти робочих днів, щоб виготовити вікна, однак очікування на монтажні бригади може тривати значно довше. Через високий попит вартість встановлення за останній рік щонайменше подвоїлася.

Додаткові труднощі створюють відключення електроенергії: монтажникам доводиться працювати акумуляторними інструментами та вручну переносити матеріали сходами, коли не працюють ліфти.

Щоб подолати кадровий дефіцит, у Києві відкрили навчальну програму з монтажу вікон, дверей і фасадів. До трирічного курсу долучилися 26 учнів. Галузь також домоглася офіційного визнання встановлення вікон окремою професією, що дозволило залучати грантове фінансування та розвивати професійну підготовку.

Проблема особливо гостро відчувається в будинках, які постраждали від обстрілів. За оцінками Світового банку, до кінця минулого року в Україні було зруйновано або серйозно пошкоджено близько трьох мільйонів житлових одиниць. Відновлення пошкодженого житла та інфраструктури, за прогнозами урядових планувальників, триватиме щонайменше десять років.

Як відомо, ввечері 20 листопада окупанти вдарили ударним безпілотником по п'ятиповерховому житловому будинку в селищі Солоницівка Харківського району. Постраждали 11 людей.

Після влучання безпілотника в будинку спалахнула пожежа площею 250 кв. м. Вогонь охопив квартири на четвертому та п'ятому поверхах, а також частину технічного поверху.

Крім багатоповерхівки, від удару постраждали інші багатоквартирні та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі.

Нагадаємо, 19 листопада російська армія вдарила по житловому кварталу Ізюма. Кількість постраждалих там зросла до 21, вісьмох людей госпіталізували, серед поранених – дівчатка віком 6 і 13 років. А в ніч на 20 листопада окупанти атакували медичний заклад у Харкові, там теж є постраждалі.

До слова, вночі 17 листопада російські терористи вдарили ракетами по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ворог завдав кілька ракетних ударів по Холодногірському району. Наслідки уточнюємо», – написав Терехов.