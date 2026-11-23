У Росії у Ростовській області безпілотники атакували Новошахтинський НПЗ, росіяни вдарили по Харкову, спецпредставник Трампа Джаред Кушнер окреслив умови надання Україні гарантій безпеки на зразок 5-ї статті НАТО.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 листопада.

Атака на НПЗ у Росії

Пожежа на НПЗ скріншот з відео

Вночі 23 листопада у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ.

Новошахтинський НПЗ атакували безпілотники. Після ударів на підприємстві розгорілася пожежа.

Удар по Харкову

Шахед атакував Харків фото з відкритих джерел

У ніч на 23 листопада російські окупанти атакували Немишлянський район Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, внаслідок ворожої атаки пошкоджені будівля дитячого садка та скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків.

Кушнер висловився про мир в Україні

Переговірники Джаред Кушнер (зліва) та Стів Віткофф фото: Getty Images

Спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що готовність Дональда Трампа розглянути для України безпекові гарантії за аналогом 5-ї статті НАТО є ключовою передумовою для встановлення тривалого миру.

Кушнер назвав готовність Росії обговорювати такі механізми суттєвим кроком уперед і потенційним свідченням серйозності її намірів щодо припинення війни. За словами Кушнера, надійні гарантії, підкріплені інструментами стримування та запобігання конфліктам, здатні значно знизити ризик повторної агресії.

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