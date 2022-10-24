ЗСУ знищили рідкісний комплекс радіолокації РФ

Російські загарбники шість разів атакували авіацією позиції захисників

Українські захисники України виконали 130 вогневих завдань проти російських окупантів на Півдні. Зокрема, в Херсонській області була знищена радіолокаційна станція розвідки та контролю стрільби «Зоопарк-1» – з її допомогою ворог коригував вогонь своєї артилерії. Про це повідомило Оперативне командування Південь.

Як зазначається у повідомленні, російські загарбники шість разів атакували авіацією позиції захисників України та звільнені у жовтні населені пункти Бериславського району. Мінометний вогонь ворог вів по прибережній смузі Очаківської громади. Втрати в лавах ЗСУ не були зафіксовані.

«Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше, довга армія світу знову зменшилася на 7 солдатів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що обстановка в південнобузькій операційній зоні досить складна і динамічна, але контролюється Силами оборони.

«Наші війська утримують займані позиції та завдають вогневого ураження противнику з метою створення умов для подальших наступальних дій», – йдеться у зведенні.

«Зоопарк-1» – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника (РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО та ін.), розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю над безпілотними літальними апаратами. РЛС «Зоопарк-1» стоїть на озброєнні армії РФ з 2008 року. Орієнтовна вартість – близько $10-15 млн.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.