Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 10 липня

Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами п'ятиповерхівки у Часовому Ярі

Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами п'ятиповерхівки у Часовому Ярі

Уночі у місті Харків – кілька влучань по Слобідськомута Основ’янському районах, пошкоджені житлові будинки

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

Уночі – мінометний обстріл в районі села Миколаївка (Семенівська громада), загиблих немає.

Сумщина

Уночі ворог обстрілював громади на півночі області з мінометів та ствольної артилерії. Попередньо − втрат немає. Минулої доби росіяни протягом дня обстрілювали три громади області: Шалигінську, Хотінську, Есманьську.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Криворізький район, територію Зеленодольськоі громади. Населені пункти не зачепило. Люди, на щастя, не постраждали.

Харківщина

Уночі у місті Харків – кілька влучань по Слобідськомута Основ’янському районах, пошкоджені житлові будинки та освітній заклад, за попередніми даними госпіталізовано дві людини.

По області протягом доби окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському, Богодухівському районах. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, відкриті території.

Протягом доби одна людина загинула, одна – поранена, одну особу госпіталізовано.

Луганщина

Намагання ворога просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що невдалі. росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти., завдають авіаційних ударів: упродовж останньої ночі здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари.

Донеччина

За минулу добу – 5 ракетних ударів по Костянтинівці (один загиблий, 18 поранених), один удар – по нещодавно звільненій від росіян Павлівці у Вугледарській громаді. В Авдіївці – більше 10 обстрілів з РСЗВ і ствольної артилерії, всі – по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. В Мар'їнці і Красногорівці – обстріли з РСЗВ. В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляний дачний кооператив у Новоселівці Першій. У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому.

Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.

Пізно ввечорі – три ракетні удари по Часовому Яру, на даний час відомо про 6 загиблих і 5 поранених цивільних. Під завалами – щонайменше три десятки людей. Рятувальна операція триває.

В області відсутнє газопостачання та частково вода і електрика. Населенню рекомендовано евакуюватися.

Миколаївщина

Обстріли сіл Березнегуватськоі громади по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Учора вдень – обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по городам домогосподарств. Постраждало три людини.

Херсонщина

Числені вибухи та пожежі спостерігалися в районах Херсонщини, в тому числі знову – Чорнобаївка. На великих територіях області горять поля і ліса. Критична ситуація у громадах Бериславського району, зокрема у селах Калинівської ТГ, Великоолександрівської, Високопілля та Нової Воронцовки.

Напружена ситуація із медикаментами, дефіцит кадрів у лікарнях та освітніх закладах. Через залякування та тиск тисячі профільних спеціалістів вимушені тікати.

Обласна влада радить жителям евакуюватися.

Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.