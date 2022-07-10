  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Кулінарний майстер-клас із передової: прикордонники показали, як готують яблука (відео)
рус
    Події в Україні

    Кулінарний майстер-клас із передової: прикордонники показали, як готують яблука (відео)

    Вадим Закладний показав, як готує на передовій для побратимів - Кулінарний майстер-клас із передової: прикордонники показали, як готують яблука (відео)
    Вадим Закладний показав, як готує на передовій для побратимів
    фото: dpsu.gov.ua

    Вадим Закладний поділився рецептом печених яблук, начинених горіхами та медом

    Прикордонник Вадим Закладний показав, як готує на передовій для побратимів. Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба.

    «У 2014 – 2015 роках він очолював оперативно-бойову прикордонну комендатуру у зоні АТО. У 2019-му звільнився в запас. Проте нині знову став на захист України», – розповідає Держприкордонслужба про шеф-кухаря.

    Вадим Закладний поділився рецептом печених яблук, начинених горіхами та медом.

    Раніше прикордонники з передової показали кулінарний майстер-клас – приготували картоплю із салом у залізній банці з-під кави.

    Також дієтолог розповіла, якими продуктами краще запасатися, рятуючись від продовольчої кризи.

    Нагадаємо, через військові дії та тимчасову окупацію Україна позбавлена доступу до 2,8 млн тонн пшениці.

    Теги: прикордонники росія окупанти АТО Держприкордонслужба війна військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулінарний майстер-клас із передової: прикордонники показали, як готують яблука (відео)