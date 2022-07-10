Кулінарний майстер-клас із передової: прикордонники показали, як готують яблука (відео)

Вадим Закладний показав, як готує на передовій для побратимів

Вадим Закладний показав, як готує на передовій для побратимів

Вадим Закладний поділився рецептом печених яблук, начинених горіхами та медом

Прикордонник Вадим Закладний показав, як готує на передовій для побратимів. Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба.

«У 2014 – 2015 роках він очолював оперативно-бойову прикордонну комендатуру у зоні АТО. У 2019-му звільнився в запас. Проте нині знову став на захист України», – розповідає Держприкордонслужба про шеф-кухаря.

Вадим Закладний поділився рецептом печених яблук, начинених горіхами та медом.

Раніше прикордонники з передової показали кулінарний майстер-клас – приготували картоплю із салом у залізній банці з-під кави.

Також дієтолог розповіла, якими продуктами краще запасатися, рятуючись від продовольчої кризи.

Нагадаємо, через військові дії та тимчасову окупацію Україна позбавлена доступу до 2,8 млн тонн пшениці.