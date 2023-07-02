Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: є поранені

Постраждалий чоловік перебуває у важкому стані

Сьогодні, 2 липня, російські загарбники накрили вогнем Костянтинівку Донецької області. Унаслідок цього поранення отримали двоє людей, один із них перебуває у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов у коментарі «Суспільне Донбас».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Приблизно о 19.40 відбувся обстріл військовими РФ міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу порені двоє людей. Чоловік перебуває у важкому стані, у жінки стабільний стан», – зазначив посадовець.

Крім того, за його словами, ворог пошкодив шість приватних будинків та одну господарчу споруду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, унаслідок обстрілу школи у Покровському районі Донеччини 30 червня двоє людей загинули та шестеро зазнали поранень.

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня російські окупанти завдали 11 ракетних ударів та застосували вісім іранських ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.