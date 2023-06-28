Під завалами люди: рятувальники показали кадри з місця влучання у Краматорську (фото)

За уточненими даними, росіяни вдарили по Краматорську ракетами «Іскандер»

Російський ракетний удар по Краматорську 27 червня забрав життя десятьох людей, ще 61 особа отримала поранення. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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Керівниця пресслужби ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі телемарафону повідомила, що за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще троє людей. Тому роботи продовжуються.

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За уточненими даними, росіяни вдарили по Краматорську ракетами «Іскандер». Серед загиблих – 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Також поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає. Також із-під завалів рятувальники дістали тіло хлопця.

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На місці продовжують працювати вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики та патрульні. Правоохоронці приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим і їхнім рідним – надають першу медичну та психологічну допомогу.

Як повідомлялося, росіяни запустили по Краматорську дві ракети «Іскандер» ввечері 27 червня. Одна з ракет влучила у піцерію в центрі міста, інша – у передмістя, приватний сектор села Біленьке.