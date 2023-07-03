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Війна не закінчиться, поки Крим буде під окупацією – Зеленський

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Війна не закінчиться, поки Крим буде під окупацією – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої війна в Україні буде вважатися завершеною
фото з відкритих джерел

Україна вважатиме перемогою у війні над Росією відновлення територіальної цілісності країни станом на 1991 рік

Президент Володимир Зеленський заявив, що кінцевою метою України на чолі з ним є деокупація Криму і лише тоді це буде означати, що «війна закінчилась», а «мир» без Криму Зеленський не вважатиме перемогою. Про це президент заявив в інтерв’ю CNN.

Pокрема, Зеленський сказав, що його кінцевою метою є звільнення анексованого у 2014 році Криму: «Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася».

Відповідаючи на запитання, чи існує якийсь сценарій, за яким може бути мир без Криму, Зеленський сказав: «Тоді це не буде перемогою».

Попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, президент зауважив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму.

Нагадаємо, що український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ, щоб звільнити Крим. З «неприступної фортеці» півострів все ж може швидко перетворитися на пастку для ворога, якщо ЗСУ зосередяться на трьох точках: Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту.

До слова, у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно. Пошкодження Чонгарського мосту на шляху до окупованого Криму є передумовою до гарних новин з фронту. Проте окупанти все ще намагаються відновити міст або замінити його понтонною переправою. 

Теги: війна Володимир Зеленський Крим деокупація

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