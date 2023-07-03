Війна не закінчиться, поки Крим буде під окупацією – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої війна в Україні буде вважатися завершеною

Україна вважатиме перемогою у війні над Росією відновлення територіальної цілісності країни станом на 1991 рік

Президент Володимир Зеленський заявив, що кінцевою метою України на чолі з ним є деокупація Криму і лише тоді це буде означати, що «війна закінчилась», а «мир» без Криму Зеленський не вважатиме перемогою. Про це президент заявив в інтерв’ю CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Pокрема, Зеленський сказав, що його кінцевою метою є звільнення анексованого у 2014 році Криму: «Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася».

Відповідаючи на запитання, чи існує якийсь сценарій, за яким може бути мир без Криму, Зеленський сказав: «Тоді це не буде перемогою».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, президент зауважив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму.

Нагадаємо, що український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ, щоб звільнити Крим. З «неприступної фортеці» півострів все ж може швидко перетворитися на пастку для ворога, якщо ЗСУ зосередяться на трьох точках: Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту.

До слова, у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно. Пошкодження Чонгарського мосту на шляху до окупованого Криму є передумовою до гарних новин з фронту. Проте окупанти все ще намагаються відновити міст або замінити його понтонною переправою.