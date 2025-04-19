Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі

Дмитрієв в одному з дописів побажав усім миру

Російський фінансист та політик, перемовник диктатора Путіна Кирило Дмитрієв у соціальній мережі Х використовує емодзі «голуб миру». Так, він, ймовірно, «гучно» промовляє світу про наміри Росії до встановлення миру.

До прикладу, за 18 квітня він поділився дописами і тричі додав цей смайлик, повідомляє «Главком».

Політик поділився дописом про те, що США готові визнати Крим російським в рамках мирної угоди. Емодзі «голуб миру» «влучно» доповнює допис.

Всі пости, якими ділиться Дмитрієв пов'язані з війною та намірами президента Трампа та Росії її зупинити. Цинічно 12 квітня він опублікував допис, в якому зазначив, що йому виповнилось 50 років і всім побажав миру. Звісно, доповнив це відповідним емодзі.

Цей допис був напередодні трагедії у Сумах, коли російські ракети на Вербну неділю влучили по цивільному населенню. Того дня більше 30 людей загинули від ворожого удару.

Варто зазначити, що Дмитрієв родом з Києва.

На початку квітня Дмитрієв відвідав Вашингтон для переговорів з американськими дипломатами. У соцмережі він назвав переговори констуктивними, не додавши деталей, а в кінці доповнив допис улюбленим емодзі.

Нещодавно відбулась зустріч диктатора Путіна та Стіва Віткоффа у Росії. Пост Дмитрієва про це також супроводжувався «голубом миру».

Серед інших дописів можна побачити прапори Росії та США, які він розміщує разом, інколи й додає емодзі «дружнього рукостистання» між стягами.

А на початку квітня Дмитрієв видав комбо з емодзі. Він позначив дружнє рукостискання між прапорами Росії та США, а в кінці, звичайно, голуб миру.

Кирило Дмитрієв після зустрічі з спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом заявив, що Росія та США зробили три кроки вперед.

Нагадаємо, під час розмови з журналістами по завершенню переговорів у Парижі державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що він мав телефонну розмову з міністром закородонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Держдеп США опублікував текст розмови Рубіо з журналістами. Зазначено, що Рубіо поінформував Лаврова після зустрічі з українською стороною та європейськими політиками в Парижі.

Рубіо підкреслив, що повідомив Лаврова про схему, яку запропонували українським делегатам, однак деталей йому не надав. Втім, Рубіо переконаний, що російська сторона знає всі подробиці цієї пропозиції.