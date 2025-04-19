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Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі
Дмитрієв родом з Києва
фото з відкритих джерел

Дмитрієв в одному з дописів побажав усім миру

Російський фінансист та політик, перемовник диктатора Путіна Кирило Дмитрієв у соціальній мережі Х використовує емодзі «голуб миру». Так, він, ймовірно, «гучно» промовляє світу про наміри Росії до встановлення миру.

До прикладу, за 18 квітня він поділився дописами і тричі додав цей смайлик, повідомляє «Главком».

Політик поділився дописом про те, що США готові визнати Крим російським в рамках мирної угоди. Емодзі «голуб миру» «влучно» доповнює допис.

Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі фото 1

Всі пости, якими ділиться Дмитрієв пов'язані з війною та намірами президента Трампа та Росії її зупинити. Цинічно 12 квітня він опублікував допис, в якому зазначив, що йому виповнилось 50 років і всім побажав миру. Звісно, доповнив це відповідним емодзі.

Цей допис був напередодні трагедії у Сумах, коли російські ракети на Вербну неділю влучили по цивільному населенню. Того дня більше 30 людей загинули від ворожого удару.

Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі фото 2

Варто зазначити, що Дмитрієв родом з Києва.

На початку квітня Дмитрієв відвідав Вашингтон для переговорів з американськими дипломатами. У соцмережі він назвав переговори констуктивними, не додавши деталей, а в кінці доповнив допис улюбленим емодзі.

Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі фото 3

Нещодавно відбулась зустріч диктатора Путіна та Стіва Віткоффа у Росії. Пост Дмитрієва про це також супроводжувався «голубом миру».

Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі фото 4

Серед інших дописів можна побачити прапори Росії та США, які він розміщує разом, інколи й додає емодзі «дружнього рукостистання» між стягами.

Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі фото 5
Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі фото 6
Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі фото 7
Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі фото 8

А на початку квітня Дмитрієв видав комбо з емодзі. Він позначив дружнє рукостискання між прапорами Росії та США, а в кінці, звичайно, голуб миру.

Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі фото 9

Кирило Дмитрієв після зустрічі з спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом заявив, що Росія та США зробили три кроки вперед.

Нагадаємо, під час розмови з журналістами по завершенню переговорів у Парижі державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що він мав телефонну розмову з міністром закородонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Держдеп США опублікував текст розмови Рубіо з журналістами. Зазначено, що Рубіо поінформував Лаврова після зустрічі з українською стороною та європейськими політиками в Парижі.

Рубіо підкреслив, що повідомив Лаврова про схему, яку запропонували українським делегатам, однак деталей йому не надав. Втім, Рубіо переконаний, що російська сторона знає всі подробиці цієї пропозиції.

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Теги: росія соцмережі

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