Зеленський прокоментував слова Віткоффа про референдуми на окупованих територіях

Росіяни багато разів казали, що вони за припинення вогню, але не виконували те, що казали

Президент України зауважив, що Віткофф має прокремлівський погляд

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо заяви спеціального представника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, зазначивши, що вона має як негативні, так і позитивні аспекти. За його словами, головний мінус полягає в тому, що меседжі Віткоффа повторюють пропаганду Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

«Ми знаємо, що ніяких підстав визнавати так звані «референдуми» немає. Знаємо, що голосували «мертві душі», ніхто у світі не визнає ці території російськими», – наголосив Зеленський.

Водночас президент відзначив і позитивний аспект заяви. Він підкреслив, що відсутність довіри до росіян і їхніх заяв є важливим фактором. Президент також нагадав, що Росія неодноразово заявляла про готовність до припинення вогню, але жодного разу не виконувала своїх обіцянок.

«Коли до росіян немає довіри, коли немає довіри до людини, ти не віриш будь-чому, що вона говорить. Росіяни багато разів казали, що вони за припинення вогню, але не виконували те, що казали...», – зазначив Зеленський.

Зеленський висловив сподівання, що зростаюча недовіра до російських наративів вплине на ставлення США до Росії, що може мати важливе значення для подальшої міжнародної політики.

Раніше, Віткофф пояснив свою нещодавню заяву про «референдуми» диктатора РФ Володимира Путіна. За його словами, у Росії вважають, що окуповані українські території є частиною її держави, і цю позицію Москва виправдовує проведеними «голосуваннями».

«У самій Росії існує думка, що ці території [окуповані] є російськими, що там відбулися «референдуми», які виправдовують ці дії. Я не стаю на жодну сторону», – заявив в інтерв’ю Fox News Віткофф.

Як відомо, Віткофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершення війни. Він також не скептично висловився щодо занепокоєння союзників Вашингтона по НАТО про те, що Москва, отримавши вигідну для себе угоду, може атакувати й своїх інших сусідів.

Також спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що Україна втягує США у Третю світову війну. Про це Стів Віткофф сказав в інтерв'ю скандальному пропагандисту, який відомий своєю проросійською позицією, Такеру Карлсону.

Стів Віткофф заявив, що Росія нібито не має на меті повністю поглинути Україну, вони «повернули п’ять регіонів та Крим». «Я думаю, що ми маємо отримати справедливу угоду для України. Але ми не можемо дозволити цій країні втягнути нас у Третю світову війну. І це не моя політика. Це політика президента Трампа», – каже Віткофф.

Нагадаємо, Під час перемовин в Ер-Ріяді делегація США домовилась з представниками України та Росії унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі. Так, Україна та Сполучені Штати Америки провели двосторонні технічні консультації в Ріяді, які були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні наших полонених та дітей, пояснив Умєров.