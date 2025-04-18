Головна Світ Політика
search button user button menu button

Над маєтком короля Британії введено безпольотну зону після візиту Зеленського

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Над маєтком короля Британії введено безпольотну зону після візиту Зеленського
Безпольотна зона обмежує використання дронів над маєтком Сандрінгем у Норфолку
фото з відкритих джерел

Документ обмежує польоти літаків на висоті нижче 2 тис. футів (610 м)

Над маєтком Сандрінгем, одною з резиденцій британських монархів, запроваджено безпольотну зону після того, як минулого місяця під час візиту президента України Володимира Зеленського були зафіксовані польоти дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Як зазначає видання, таке обмеження вимагали служби безпеки після того, як 2 березня король Чарльз ІІІ прийняв Володимира Зеленського в Норфолку.

Наказ про безпольотну зону набув чинності 10 березня: документ обмежує польоти літаків на висоті нижче 2 тис. футів (610 м) з «причин громадської безпеки та охорони». Його підписала міністерка транспорту Хайді Александер.

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
скріншот з відео

«З огляду на потребу в забезпеченні безпеки членів королівської родини та інших високопоставлених осіб, які проживають або відвідують Сандрінгем-Хаус, а також на запит служб безпеки управління цивільної авіації та департамент транспорту погодилися, що польоти поблизу цього місця повинні бути обмежені з міркувань громадської безпеки», – зазначено в розпорядженні.

Королівські рейси, літаки відвідувачів і екстрені служби звільняються від правил.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III біля маєтку Сандрингем на сході Англії.

Повідомляється, одразу після саміту щодо питань війни в Україні Зеленський вирушив на зустріч з королем Чарльзом III до королівського маєтку.

Президент України прибув до королівської резиденції гелікоптером, де його особисто привітав британський монарх. Перш ніж зайти до маєтку вони коротко поспілкувались та зробили декілька фото.

Читайте також:

Теги: Король Чарльз III Велика Британія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лейбористська партія негайно відсторонила Норріса від членства
65-річного британського депутата заарештовано за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх
5 квiтня, 22:54
Зеленський під час зустрічі з начальниками штабів збройних сил Великої Британії і Франції
Розміщення безпекового контингенту в Україні: Зеленський повідомив перші деталі
5 квiтня, 17:33
За словами Зеленського, Україна не визнаватиме окуповані території російськими
Президент назвав «червоні лінії» під час переговорів з РФ
3 квiтня, 16:43
У грудні минулого року Володимир Зеленський отримав меншу зарплату, ніж раніше – 21 560 грн
Зеленський отримує на руки зарплату меншу, ніж Порошенко шість років тому (документи)
31 березня, 16:30
Військового нагородили срібною дубовою гілкою до Хреста бойових заслуг
Військовий, який відбив наступ росіян на Курщині, отримав унікальну нагороду
28 березня, 20:15
Раніше Калашник був очільником Дарницької районної державної адміністрації у місті Київ
Зеленський призначив Калашника новим головою Київської ОДА
24 березня, 17:43
Мотиви своєї брехні Ліббі Вернон пояснити не змогла
Британка брехала чоловіку і вдавала вагітну: яке рішення ухвалив суд
24 березня, 13:26
За даними FT, офіційний Вашингтон розширює свої економічні вимоги до Києва на тлі наполягань на укладенні мирної угоди з Росією
Угода про корисні копалини. Трамп пропонує включити до неї ЗАЕС – FT
21 березня, 08:39
Ввечері 18 березня президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін провели майже двогодинні телефонні переговори
«Зрозуміти апетити Кремля»: чому Трамп і Путін не говорили про захоплені РФ території та Запорізьку АЕС?
20 березня, 13:45

Політика

Над маєтком короля Британії введено безпольотну зону після візиту Зеленського
Над маєтком короля Британії введено безпольотну зону після візиту Зеленського
Росіяни захоплюють владу у Фінляндії. Що показали останні місцеві вибори
Росіяни захоплюють владу у Фінляндії. Що показали останні місцеві вибори
Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди
Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди
«Трамп не зацікавлений в Україні»: в МЗС Чехії відреагували на шокуючу заяву Рубіо
«Трамп не зацікавлений в Україні»: в МЗС Чехії відреагували на шокуючу заяву Рубіо
Кремль оголосив кінець енергетичного перемир'я
Кремль оголосив кінець енергетичного перемир'я
Китай заперечив звинувачення Зеленського у постачанні зброї РФ
Китай заперечив звинувачення Зеленського у постачанні зброї РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
49K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
31K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
24K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
12K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua