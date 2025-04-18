Над маєтком короля Британії введено безпольотну зону після візиту Зеленського

Документ обмежує польоти літаків на висоті нижче 2 тис. футів (610 м)

Над маєтком Сандрінгем, одною з резиденцій британських монархів, запроваджено безпольотну зону після того, як минулого місяця під час візиту президента України Володимира Зеленського були зафіксовані польоти дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Як зазначає видання, таке обмеження вимагали служби безпеки після того, як 2 березня король Чарльз ІІІ прийняв Володимира Зеленського в Норфолку.

Наказ про безпольотну зону набув чинності 10 березня: документ обмежує польоти літаків на висоті нижче 2 тис. футів (610 м) з «причин громадської безпеки та охорони». Його підписала міністерка транспорту Хайді Александер.

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III скріншот з відео

«З огляду на потребу в забезпеченні безпеки членів королівської родини та інших високопоставлених осіб, які проживають або відвідують Сандрінгем-Хаус, а також на запит служб безпеки управління цивільної авіації та департамент транспорту погодилися, що польоти поблизу цього місця повинні бути обмежені з міркувань громадської безпеки», – зазначено в розпорядженні.

Королівські рейси, літаки відвідувачів і екстрені служби звільняються від правил.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III біля маєтку Сандрингем на сході Англії.

Повідомляється, одразу після саміту щодо питань війни в Україні Зеленський вирушив на зустріч з королем Чарльзом III до королівського маєтку.

Президент України прибув до королівської резиденції гелікоптером, де його особисто привітав британський монарх. Перш ніж зайти до маєтку вони коротко поспілкувались та зробили декілька фото.