Україна повернула з російського полону 175 захисників

Україна та Росія здійснили один із найбільших обмінів полоненими

175 українських захисників звільнено з російського полону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Як наголосив президент, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. За словами глави нашої держави, усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

9 фото На весь екран















Україна повернула з полону солдатів, сержантів та офіцерів фото: Telegram/Володимир Зеленський

«Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних сил, Військово-морських сил, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині», – каже він.

Зеленський подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за те, що сьогоднішній обмін став можливим.

«Україна пам’ятає кожного й кожну з наших героїв, і ми обов’язково повернемо всіх наших людей додому» – додав президент.

Нагадаємо, російський диктатор заявив президенту США, що 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Згодом Зеленський підтвердив обмін полоненими та наголосив, що він був спланований ще раніше.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.