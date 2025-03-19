Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула з російського полону 175 захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна повернула з російського полону 175 захисників
Ще 22 захисники повернулися додому завдяки заходам поза обмінами
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Україна та Росія здійснили один із найбільших обмінів полоненими

175 українських захисників звільнено з російського полону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Як наголосив президент, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. За словами глави нашої держави, усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

9 фото
На весь екран
Україна повернула з полону солдатів, сержантів та офіцерів
фото: Telegram/Володимир Зеленський

«Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних сил, Військово-морських сил, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині», – каже він.

Зеленський подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за те, що сьогоднішній обмін став можливим.

«Україна пам’ятає кожного й кожну з наших героїв, і ми обов’язково повернемо всіх наших людей додому» – додав президент.

Нагадаємо, російський диктатор заявив президенту США, що 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Згодом Зеленський підтвердив обмін полоненими та наголосив, що він був спланований ще раніше.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

Читайте також:

Теги: війна полон військові обмін полоненими Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада знайшла заміну Окружному адмінсуду Києва
Три голови замість однієї. Що виросло на місці одіозного «суду Вовка»? Війна і право
27 лютого, 15:05
Експрем'єр Британії Борис Джонсон заперечив заяви Трампа щодо низького рейтингу Зеленського
Експрем'єр Британії Джонсон відреагував на заяви Трампа про рейтинг Зеленського
20 лютого, 01:28
Загалом за увесь тиждень РФ застосувала майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів
Зеленський відреагував на найбільшу дронову атаку РФ на Україну
23 лютого, 11:30
Держави зобов'язалися надавати Україні більше підтримки, зокрема щодо протиповітряної оборони та боєприпасів
Країни Балтії та Північної Європи оснастять та підготують українську бригаду
24 лютого, 18:36
Сили спеціальних операцій ЗСУ створили спеціальну платформу, де кожен охочий може долучитися до руху опору
Партизани, які діють в тилу ворога, отримали почесні нагороди від ЗСУ
6 березня, 18:41
Трамп звертається до Конгресу США
Трамп промовив перші слова про війну в Україні під час виступу: що сказав
5 березня, 05:57
Американський президент повідомив, що вже отримав «позитивні повідомлення» про можливість припинення вогню між Україною та Росією
«Усе залежить від Росії». Трамп заявив, що його команда вже вирушила до Путіна
12 березня, 18:35
На Полтавщині чоловік вистрілив у працівника ТЦК (відео)
На Полтавщині чоловік вистрілив у працівника ТЦК (відео)
Сьогодні, 10:33
Зеленський наголосив, що Україна завжди підтримувала позицію не бити по енергетиці
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
Вчора, 22:03

Події в Україні

Масштабний обмін полоненими. Координаційний штаб повідомив нові деталі про звільнених
Масштабний обмін полоненими. Координаційний штаб повідомив нові деталі про звільнених
Україна повернула з російського полону 175 захисників
Україна повернула з російського полону 175 захисників
У Реєстрі завданих війною збитків з’явилися нові опції для українців
У Реєстрі завданих війною збитків з’явилися нові опції для українців
Хибне повідомлення про теракт у школі Полтави: на батьків школяра чекає суд
Хибне повідомлення про теракт у школі Полтави: на батьків школяра чекає суд
Російська атака на лікарні Сумщини: МОЗ показав наслідки
Російська атака на лікарні Сумщини: МОЗ показав наслідки
На Полтавщині чоловік вистрілив у працівника ТЦК (відео)
На Полтавщині чоловік вистрілив у працівника ТЦК (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
16K
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
11K
Штучний інтелект за два дні вирішив проблему, над якою вчені думали 10 років
6299
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
6041
Втрати ворога станом на 19 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Сьогодні, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua