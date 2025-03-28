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У Міноборони і Генштабу зʼявиться окрема авіаційна вертикаль: вже є призначення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Міноборони і Генштабу зʼявиться окрема авіаційна вертикаль: вже є призначення
За словами Зеленського, 28 березня відбулася зустріч із представниками громадського сектору, з військовими, які допомагають розвитку військової авіації
фото: president.gov.ua

Президент України вже призначив людей, які куруватимуть новий напрям

У Міноборони та Генштабі ЗСУ зʼявиться окрема авіаційна вертикаль, яка буде зосереджена на розвитку авіації. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров та президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Наша мета – підвищити ефективність застосування наявних платформ і опанувати нові технології, які дадуть Україні перевагу в небі. Ми вже маємо F-16, які довели свою ефективність, а також французькі Mirage. Це лише початок, і ми будемо розвивати цей напрямок далі», – зазначив Умєров.

За словами Зеленського, 28 березня відбулася зустріч із представниками громадського сектору, з військовими, які допомагають розвитку військової авіації.

«У розмові тоді взяла участь мама Джуса – Героя України Андрія Пільщикова – Лілія Авер’янова. І ми погодили всі разом нову структуру для зміцнення авіаційної складової, а також погодили конкретні управлінські й технологічні кроки», – наголосив Зеленський.

Тож наказом за погодженням із президентом України призначено людей, які куруватимуть цей напрям:

  • генерал-майора Олексія Марченка – на посаду заступника начальника Генштабу;
  • бригадного генерала Сергія Голубцова – заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ;
  • полковника Олександра Дяківа – командувачем авіації – заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ.

Умєров також сформував подання до Кабміну на призначення Олександра Козенка заступником міністра оборони з питань авіації. 

«Він тривалий час працював моїм радником, зокрема, займався питаннями адаптації F-16 та Mirage в Україні. Тепер його завдання – розширити ці напрацювання на всю систему військової авіації», – пояснив міністр.

Раніше Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував кадри українського пілота з кабіни французького винищувача Mirage-2000.

Теги: авіація Володимир Зеленський Рустем Умєров Повітряні сили ЗСУ

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