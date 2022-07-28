Музична школа на Черкащині придбала фортепіано за відро абрикосів

Інструмент надала письменниця та журналістка Яна Ларсон

У Черкаській області директорка Єрківської музичної школи Анна Гунченко змогла виміняти фортепіано на відро абрикосів, відреагувавши на пост у Faсebook. Про це пише viche.ck.ua.

За відро абрикосів, яке люб’язно надала Анні сім’я начальниці місцевої освіти, фортепіано доправили в Єрки.

«Новинку» поставили у концертному залі. Крім неї, музична школа має ще чотири фортепіано (у кожному класі), а також одне сучасне, цифрове.

«Фортепіано в чудовому стані. Можливо найкраще, з-поміж тих, що в нас є. Дуже вдячна від себе, й окремо від наших дітей колишній власниці інструменту – письменниці, журналістці Яні Ларсон, що з-поміж усіх претендентів обрала саме нас. Бажаємо їй творчості й натхнення в усіх починаннях! Як кажуть, творчість притягує, поєднує однодумців. А особливо – коли це пов’язано з дітками», – коментує Анна Гунченко.

Яна Ларсон теж задоволена угодою. Радіє, що її фортепіано потрапило, так би мовити, за призначенням, туди, де воно буде найбільше затребуваним.

«Коли я шукала для себе фортепіано, – каже, – я бачила, у яких умовах зберігаються інструменти в очікуванні на покупця: в сирих гаражах, сараях, неотоплюваних кімнатах. Тобто інструмент у таких умовах «вмирає» і стає непридатним для занять. А в цей час він, можливо, потрібен комусь для гри, але немає фінансової можливості придбати. Гра на фортепіано – моє хобі. Для мене, як для піаніста, інструмент значить багато, але виникла потреба його продати або віддати в добрі руки. Однією з перших, хто відгукнувся на моє оголошення, була Єрківська музична школа. І я з радістю передала інструмент саме їм, тому що упевнена, що в школі інструменту не дадуть сумувати, він буде потрібний і принесе багато користі», – зауважила вона.

До слова, у 2018 році під Різдво Єрківській музичній школі люди подарували відразу два фортепіано.