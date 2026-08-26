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Скільки українських школярів перебувають за кордоном: міністр назвав кількість

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Скільки українських школярів перебувають за кордоном: міністр назвав кількість
Діти за кордоном можуть вивчати українську мову та історію
фото з відкритих джерел

Діти можуть одночасно навчатися у школах країни проживання та вивчати українські предмети

За словами міністра освіти Андрія Бутенка, точну кількість українських дітей шкільного віку, які нині перебувають за кордоном, визначити складно. Водночас, за даними МОН, йдеться приблизно про 320–400 тис. дітей, які мають можливість паралельно з навчанням у школах країни проживання вивчати українські предмети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бутенка, який розповів «Телеграфу».

За словами міністра, точну кількість українських дітей за кордоном визначити складно, оскільки не всі вони реєструються в українських консульствах чи посольствах. Крім того, частина дітей могла виїхати за кордон ще до початку повномасштабної війни або народитися за межами України.

«Ми маємо дані, що українських дітей шкільного віку за кордоном перебуває від 320 до 400 тис. Вибачте, бо дані так само не зовсім точні, оскільки не всі діти реєструються в наших консульствах чи посольствах», – зазначив Бутенко.

Він пояснив, що українські діти за кордоном можуть здобувати освіту в місцевих школах, паралельно вивчаючи українознавчу складову. Йдеться про українську мову, літературу, історію та географію.

«Вона відвідує школу за місцем свого постійного місця проживання, а у додатковий час, вільний, в суботу, наприклад, вона працює з українознавчою компонентою», – розповів міністр.

За його словами, поєднання освіти країни проживання з українознавчими предметами дає дитині можливість отримати український шкільний диплом.

«Визнаючи загальноосвітню компоненту тої країни плюс українознавчу компоненту, дитина може отримати й український диплом в школі», – пояснив Бутенко.

Це також дає можливість після повернення в Україну продовжити навчання у школі або вступити до українського університету.

Водночас міністр зазначив, що не може назвати точну кількість старшокласників, які виїхали з України, оскільки не має відповідних даних.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з 1 вересня у польських школах для українських учнів діятимуть загальні правила навчання для іноземців. Водночас діти, які потребують допомоги з польською мовою чи адаптацією, зможуть отримувати додаткову підтримку.

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Теги: навчання дитина освіта школа

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