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Частину шкільних підручників не встигнуть надрукувати до 1 вересня: міністр пояснив причину

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Частину шкільних підручників не встигнуть надрукувати до 1 вересня: міністр пояснив причину
Частину підручників доведеться друкувати повторно
фото з відкритих джерел

Діти навчатимуться за старими підручниками, поки не надрукують нові

Пошкодження складів та поліграфічних потужностей вплинуло на терміни відновлення навчальної літератури для українських шкіл. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра освіти Андрія Бутенка, який розповів про ситуацію «Телеграфу».

Друк нових шкільних підручників триває, а пошкоджені примірники поступово відновлюють. Водночас ситуація з різними накладами відрізняється. Деякі з них уже відновили до 45%.

«Підручники друкуються, пошкоджені підручники ми намагаємося швидко відновити. По різних номенклатурах різний ступінь відновленості. Деякі підручники станом на п'ятницю до 45% відновлені», – сказав Бутенко.

Йдеться, зокрема, про підручники для четвертого, п'ятого, шостого, сьомого та дев'ятого класів. За словами міністра, частину накладів уже вдалося відновити у значному обсязі, однак щодо інших ситуація складніша.

Затримка пов'язана не лише з пошкодженням складів, а й із руйнуванням поліграфічних потужностей. Через це замовлення доводиться передавати іншим виробництвам. Водночас це може створювати додаткові труднощі через авторські права.

«Частина знищених підручників були заплановані на заміну, тобто вони доходили б в школи протягом вересня для того, щоб замінювати існуючі наклади. Тобто там немає такої ситуації, що в дітей немає підручника», – пояснив міністр.

До появи нових примірників школярі зможуть користуватися старішими підручниками, яким близько чотирьох-п'яти років. Нові наклади, які планували передати школам у жовтні, мають надійти до кінця жовтня – на початку листопада.

«Ці підручники, що мали планово зайти протягом жовтня, зайдуть до кінця жовтня, до початку листопада», – зазначив Бутенко.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що через російські атаки українська книжкова галузь за місяць втратила близько 10 млн примірників. Зокрема, під час удару по складу видавничої корпорації «Ранок» у Харкові було знищено близько 600 тис. шкільних підручників.

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Теги: школярі освіта МОН

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