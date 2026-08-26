В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 25°-30° тепла

Сьогодні, 26 серпня, в Україні невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, у північній частині 8-13°, вдень 21-26°, на південному сході країни 25-30°.

Прогноз погоди на 26 серпня Укргідрометцентр

У середу, 25 серпня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів, лише на півдні області вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°, у Києві вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Як відомо, з 25 серпня повітря почне прогріватися сильніше. У більшості областей опадів не очікується завдяки впливу антициклону. Найпрохолоднішими будуть ночі на заході та півночі, де температура місцями опускатиметься до +8…+13°. Найспекотніше – на півдні, де вдень повітря прогріватиметься до +32…+34°. Наприкінці тижня погода зміниться: на заході, а згодом і на Правобережжі, можливі дощі та грози.