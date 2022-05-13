У Бучі рашисти підклали гранату у фортепіано дівчинки (фото)

Відступаючи з українських міст, окупанти лишають спертельні пастки

Повернувшись після евакуації у звільнену від окупантів Бучу, місцева мешканка виявила у своїй квартирі залишений рашистами «подарунок». Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його даними, Тетяна Монько, окрім розгрому, виявила ще й смертельну пастку, яка дивом не спрацювала. Рашисти вклали підствольну гранату ВОГ-25П під молотки фортепіано, що належить десятирічній дочці жінки.

«Завдяки пильності жінки ніхто не постраждав, а сапери, яких вона викликала, вилучили та знешкодили гранату», – повідомив Геращенко.

Як поівдомлялося, в одному зі звільнених українських міст окупанти вбили молоду матір, а дитину разом з міною примотали до неї скотчем.

До слова, Моніторингова місія ООН з прав людини в ООН відвідала ряд населених пунктів у Київській та Чернігівській областях, де «не помітила» численних звірств рашистських окупантів, зате почула про «катування» російських військовополонених Збройними силами України.

Відомо, що в Бучі під час її окупації російськими військами діяв підрозділ Росгвардії «Витязь», 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова та кадировці.

Нещодавно прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

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