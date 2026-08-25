Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї

Підтверджено ураження двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в Астраханській області РФ

Також підтверджене ураження Астраханського газопереробного заводу в ніч на 24 серпня

У ніч на 25 серпня підрозділи Сил оборони України завдали успішного удару по потужностях нафтопереробного заводу «Афіпський», розташованого в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

«Підтверджується пожежа на території підприємства. Ступінь завданих збитків уточнюється», – повідомили в Генштабі.

Афіпський НПЗ є одним із найбільших підприємств галузі в регіоні з проектною потужністю 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє дизель та бензинові компоненти, які безпосередньо використовуються для забезпечення російської окупаційної армії.

Крім того, підтверджено ураження двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в Астраханській області РФ, яке відбулося в ніч на 24 серпня.

Це велике підприємство системи «Газпрому» здатне переробляти до 12 мільярдів кубічних метрів газу та близько 7,3 мільйона тонн газового конденсату на рік. Завод виготовляє широкий спектр продукції, від палива до технічної сірки, яка застосовується у виробництві вибухових речовин.

Сили оборони наголошують, що системна робота по ключових об’єктах противника триває.

До слова, на Амурському газохімічному комплексі, одному з найбільших промислових проєктів Росії, 25 серпня сталася пожежа. Підприємство розташоване на Далекому Сході РФ, поблизу кордону з Китаєм, та ще готується до повноцінного запуску.

Підприємство будує російська компанія «Сибур» спільно з китайською Sinopec. Комплекс має переробляти етан та зріджені вуглеводневі гази, які надходитимуть із сусіднього Амурського газопереробного заводу «Газпрому». Його проєктна потужність становить до 2,7 млн тонн готової продукції на рік.