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Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Відсутність антен передачі даних підтвердила повністю автономний режим польоту дрона
фото з відкритих джерел

Експерти знайшли в уламках російського безпілотника цивільний чіп для розпізнавання об'єктів

Смертельна атака російського безпілотника на АЗС в Запоріжжі 6 липня, яка призвела до загибелі трьох людей, стала першим підтвердженим випадком, коли ударний дрон керувався повністю автономною системою штучного інтелекту, повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

«Аналіз уламків від цього та інших нападів у Запоріжжі показав, що безпілотники мали на борту мінікомп’ютери, які компанія Nvidia продає у вільному доступі, і які приймали рішення щодо вибору цілей, заявили експерти та військові чиновники. Nvidia виробляє більшість мікросхем, на яких працюють найсучасніші у світі системи штучного інтелекту», – йдеться в повідомленні.

Наявність модулів Nvidia та відсутність антен на дронах змусили українських командирів ППО припустити, що ці засоби ураження керувалися автономною системою штучного інтелекту, що й було підтверджено в ході подальшого розслідування.

За наявними даними, оператори запустили дрон у напрямку потрібного району, однак безпосередній вибір цілі здійснив сам штучний інтелект на основі попереднього навчання. Дрон шукав резервуари з пропаном за допомогою комп'ютерного зору, але під час маневрування біля житлового будинку зачепив стіну та здетонував. Відсутність антен передачі даних і використання вбудованого чіпа підтверджують повністю автономний режим польоту без зв'язку з оператором.

Фахівці та військові наголошують, що подібні технології створюють небезпечний прецедент для світової безпеки. Автономні системи нездатні повноцінно розрізняти військовослужбовців та цивільних осіб, що призводить до порушення норм міжнародного права. У той час як стандартні дрони керуються людиною або летять за фіксованими координатами, використання штучного інтелекту дозволяє зброї самостійно приймати рішення про завдання удару.

«Главком» писав, що стрімке впровадження штучного інтелекту у військову справу змінює саму природу збройних конфліктів: їх стає легше розпочати і складніше контролювати. Чимало новітніх моделей дронів, які розробляють провідні армії світу, уже обходяться без контролю людини. Подібні автономні системи – зокрема безпілотні платформи, які самостійно виявляють і супроводжують цілі, – активно тестує й Україна у боротьбі проти російських «шахедів».

Раніше експеримент за участю популярних мовних моделей показав, що в умовах змодельованого воєнного конфлікту штучний інтелект схильний обирати ескалацію аж до застосування ядерної зброї, а не шукати шляхи мирного врегулювання.

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Теги: розслідування штучний інтелект дрон Запоріжжя росія

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